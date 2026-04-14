Gençlerbirliği-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkış tarihi futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Süper Lig veya kupa kapsamında oynanması beklenen mücadele öncesinde taraftarlar, “Gençlerbirliği-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?” sorusuna yanıt arıyor. Bilet fiyatları ve satış kanallarıyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Futbol gündeminin dikkat çeken maçlarından biri olan Gençlerbirliği- Galatasaray karşılaşması için geri sayım sürerken, bilet satış tarihi taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Büyük ilgi görmesi beklenen mücadele öncesinde satış sürecinin kulüp tarafından duyurulması bekleniyor. Taraftarlar ise hem biletlerin ne zaman satışa çıkacağını hem de satış koşullarını yakından takip ediyor.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satış tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Süper Lig maçlarında uygulanan genel takvime bakıldığında ise biletlerin genellikle müsabakadan birkaç gün önce taraftarların erişimine açıldığı biliniyor.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede biletlerin ev sahibi ekip Gençlerbirliği tarafından satışa sunulması bekleniyor. Taraftarların bilet satın alma sürecinde kulübün resmi kanalları ile yetkili online bilet platformu üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, ligin son virajına girilirken zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yoğun tempoda sürdürüyor. Takımda hedef, deplasmandan üç puanla dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmamak.

Osman DEMİR
