Gençlerbirliği-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Futbol gündeminin dikkat çeken maçlarından biri olan Gençlerbirliği- Galatasaray karşılaşması için geri sayım sürerken, bilet satış tarihi taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Büyük ilgi görmesi beklenen mücadele öncesinde satış sürecinin kulüp tarafından duyurulması bekleniyor. Taraftarlar ise hem biletlerin ne zaman satışa çıkacağını hem de satış koşullarını yakından takip ediyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satış tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Süper Lig maçlarında uygulanan genel takvime bakıldığında ise biletlerin genellikle müsabakadan birkaç gün önce taraftarların erişimine açıldığı biliniyor.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede biletlerin ev sahibi ekip Gençlerbirliği tarafından satışa sunulması bekleniyor. Taraftarların bilet satın alma sürecinde kulübün resmi kanalları ile yetkili online bilet platformu üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, ligin son virajına girilirken zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yoğun tempoda sürdürüyor. Takımda hedef, deplasmandan üç puanla dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmamak.