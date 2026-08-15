Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Gençlerbirliği Fenerbahçe MAÇ SONUCU!

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara'daki mücadelede ilk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarının başlamasıyla birlikte tempo yükseldi. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında 56. dakika itibarıyla skor 2-1. Fenerbahçe karşılaşmaya golle başlayan taraf olurken, sarı-lacivertlilerin golünü 13. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Gençlerbirliği ise 37. dakikada Franco Tongya'nın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 56. dakikasında ise ev sahibi ekip bir kez daha fileleri havalandırdı. Abdurrahim Dursun'un sol kanattan yaptığı ortada arka direkte yükselen Oğulcan Ülgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirdi.

Bu nedenle maç devam ederken Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe şeklindeki skorun güncel durum olduğunu belirtmek gerekiyor.

GOLLERİN DAKİKALARI

13. dakika: Anderson Talisca – Fenerbahçe

37. dakika: Franco Tongya – Gençlerbirliği

56. dakika: Oğulcan Ülgün – Gençlerbirliği

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birer gol bulurken, ikinci yarının başında Gençlerbirliği skor üstünlüğünü eline aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇ SONUCU!

Maç henüz tamamlanmadı. 15 Ağustos 2026 saat 22.45 itibarıyla karşılaşmanın 56. dakikası geride kalırken Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında 2-1 önde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin golünü 13. dakikada Anderson Talisca atarken, Gençlerbirliği'nin gollerini Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün kaydetti. İkinci yarıda mücadele devam ettiği için karşılaşmanın nihai sonucu henüz belli değil.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin beraberlik, Gençlerbirliği'nin ise üstünlüğünü koruma mücadelesi vereceği görülüyor. Maçın kesin sonucu, karşılaşmanın sona ermesiyle netleşecek.