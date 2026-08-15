Haberler

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Gençlerbirliği Fenerbahçe MAÇ SONUCU!

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Gençlerbirliği Fenerbahçe MAÇ SONUCU!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede ikinci yarıda Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün’ün 56. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. Maç henüz devam ederken futbolseverler Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç? ve Gençlerbirliği Fenerbahçe maç sonucu! sorularının yanıtını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara'daki mücadelede ilk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarının başlamasıyla birlikte tempo yükseldi. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında 56. dakika itibarıyla skor 2-1. Fenerbahçe karşılaşmaya golle başlayan taraf olurken, sarı-lacivertlilerin golünü 13. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Gençlerbirliği ise 37. dakikada Franco Tongya'nın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 56. dakikasında ise ev sahibi ekip bir kez daha fileleri havalandırdı. Abdurrahim Dursun'un sol kanattan yaptığı ortada arka direkte yükselen Oğulcan Ülgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirdi.

Bu nedenle maç devam ederken Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe şeklindeki skorun güncel durum olduğunu belirtmek gerekiyor.

GOLLERİN DAKİKALARI

13. dakika: Anderson Talisca – Fenerbahçe

37. dakika: Franco Tongya – Gençlerbirliği

56. dakika: Oğulcan Ülgün – Gençlerbirliği

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birer gol bulurken, ikinci yarının başında Gençlerbirliği skor üstünlüğünü eline aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇ SONUCU!

Maç henüz tamamlanmadı. 15 Ağustos 2026 saat 22.45 itibarıyla karşılaşmanın 56. dakikası geride kalırken Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında 2-1 önde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin golünü 13. dakikada Anderson Talisca atarken, Gençlerbirliği'nin gollerini Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün kaydetti. İkinci yarıda mücadele devam ettiği için karşılaşmanın nihai sonucu henüz belli değil.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin beraberlik, Gençlerbirliği'nin ise üstünlüğünü koruma mücadelesi vereceği görülüyor. Maçın kesin sonucu, karşılaşmanın sona ermesiyle netleşecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Canlı anlatım: Maçta 3 gol var! Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Maçta 3 gol var! Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası

3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Hepsi aynı partiden
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
Trump, Kim Jong Un'la fotoğrafını paylaştı: Çok iyi geçiniyoruz

Trump'tan Kim Jong Un paylaşımı! Düştüğü not bomba
Fenerbahçe'den ayrıldı, ilk maçında eski takımına duvar ördü

Yok artık İrfan! Fener'e karşı yaptıklarının izahı yok
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Sırbistan'da 20 yıllık bölünme sona erdi: İslam birlikleri birleşti

20 yıllık küslük tek kalemde sona erdi! İki İslam teşkilatı birleşti
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

Yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi