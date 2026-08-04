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Genç Kadın ve Deniz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Genç Kadın ve Deniz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Genç Kadın ve Deniz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Genç Kadın ve Deniz filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Genç Kadın ve Deniz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Genç Kadın ve Deniz konusu, özeti ve Genç Kadın ve Deniz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Genç Kadın ve Deniz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Genç Kadın ve Deniz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Genç Kadın ve Deniz filmini izleyecek olanların merak ettiği Genç Kadın ve Deniz konusu nedir, Genç Kadın ve Deniz oyuncuları kimler ve Genç Kadın ve Deniz özeti gibi konuları inceliyoruz.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Genç Kadın ve Deniz filminin çekimleri ağırlıklı olarak Bulgaristan'ın Kavarna kenti ve Karadeniz kıyılarında gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bazı sahneler için New York ve Paris'te de çekimler yapıldı. Filmde 1920'li yılların atmosferi özel setler ve görsel efektlerle yeniden oluşturuldu.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 4 Mayıs 2022 ile 18 Haziran 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Yapım, 2024 yılında sinemalarda gösterime girdikten sonra dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın olarak tarihe geçen Amerikalı yüzücü Gertrude "Trudy" Ederle'nin gerçek yaşam öyküsünü konu alıyor. Küçük yaşlardan itibaren yüzmeye ilgi duyan Trudy, tüm önyargılara rağmen olimpiyatlarda başarı elde eder. Daha sonra Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın olabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Film, azim, cesaret ve kararlılıkla yazılan tarihi başarıyı etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Daisy Ridley

• Tilda Cobham-Hervey

• Stephen Graham

• Kim Bodnia

• Christopher Eccleston

• Jeanette Hain

• Glenn Fleshler

• Sian Clifford

• Ethan Rouse

• Olive Abercrombie

• Lilly Aspell

• Alex Hassell

Gerçek bir başarı hikâyesinden uyarlanan Genç Kadın ve Deniz, yalnızca bir spor filmi olmanın ötesinde kadınların toplumsal engelleri aşma mücadelesini de gözler önüne seriyor. Güçlü oyunculuk performansları, etkileyici dönem atmosferi ve ilham veren hikâyesi sayesinde biyografi ve spor filmi tutkunlarının beğenisini kazanan yapımlar arasında yer alıyor. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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