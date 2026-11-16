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Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı, Gelinim Mutfakta Tuğba telefon olayı nedir?

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Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı, Gelinim Mutfakta Tuğba telefon olayı nedir?
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Kanal D'nin sevilen gündüz programı Gelinim Mutfakta'da Tuğba'nın adı yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yarışmacı Tuğba ile ilgili bir "telefon olayı" konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine izleyiciler "Tuğba yarışmadan ayrıldı mı?" ve "Gelinim Mutfakta Tuğba telefon olayı nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Tuğba yarışmadan ayrılmadı, elenmedi ve Gelinim Mutfakta'da yarışmaya devam ediyor. Konuşulan telefon olayının ayrıntıları ise henüz netlik kazanmadı.  Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı, Gelinim Mutfakta Tuğba telefon olayı nedir?

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Hayır, Tuğba Gelinim Mutfakta'dan ayrılmadı. Tuğba, 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde de yarışmaya katıldı. Programdan ya da yapım ekibinden Tuğba'nın yarışmadan ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

TUĞBA ELENDİ Mİ?

Tuğba elenmedi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya devam eden Tuğba, yeni haftanın ilk gününde diğer gelinlerle birlikte mutfakta yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA TELEFON OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada Tuğba ile ilgili bir telefon olayı konuşuluyor. Ancak olayın ne olduğu ve nasıl yaşandığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Programdan ya da Tuğba'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Tuğba, daha önce de telefon bağlantılarıyla gündeme gelmişti. Gelinim Mutfakta'nın eski şampiyonlarından Miyase, 2023 yılında programa telefonla bağlanarak Tuğba ile tartışmıştı. Aralık 2025'te ise programa telefonla bağlanan bir izleyici, Tuğba'yı pilot oğluna istemişti.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 16 Kasım Pazartesi günü gelinler "Tavuklu Patates Kulesi" yemeği için yarıştı. Günün puan durumu şöyle oldu:

Ceren: 19 puan

Sevim: 16 puan

Yeşim: 12 puan

Tuğba: 8 puan

Kayınvalidelerin verdiği puanlarla günün birincisi olan Ceren, çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA CEMİLE NEDEN YOK?

Cemile, 13 Kasım Cuma günkü bölümde Yeşim ile yaşadığı tartışmanın ardından sunucu Aslı Hünel'in gösterdiği kırmızı kartla iki hafta yarışmadan uzaklaştırıldı. Bu nedenle Cemile bu hafta yarışmada yer almıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanıyor. Programın sunuculuğunu Aslı Hünel yapıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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