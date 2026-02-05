Gelin Evi Canlı izle: 5 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışındaki olası değişiklikler, erteleme ya da iptal ihtimalleri gündemde yer alırken; izleyiciler programın planlanan saatte ekranda olup olmayacağını dikkatle izliyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 5 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, yarışmanın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Programın planlanan saatte ekrana gelip gelmeyeceği ve olası yayın akışı değişiklikleri, takipçilerin gündeminde öne çıkıyor. Detaylar haberin devamında…
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar / Canlı İzle)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 02:45 – Veliaht (Tekrar)
- 04:45 – Kayıp İnci