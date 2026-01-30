Gelin Evi Canlı izle: 30 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, hafta içi yayınlanan programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merakla araştırıyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı, olası erteleme ya da yayın iptali ihtimalleri gündeme gelirken; programın planlanan saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağı izleyicilerin en çok yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 30 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, yarışma programının bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın akışında olası bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken; programın planlanan saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm – Canlı İzle)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 04:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)