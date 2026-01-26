Gelin Evi Canlı izle: 26 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, hafta içi ekranlara gelen programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında olası bir değişiklik ya da erteleme ihtimali gündemde yer alırken, Gelin Evi'nin planlanan saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağına ilişkin son durum yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 26 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, yarışmanın bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağını merak ediyor. Yayın akışında bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken, programın planlanan saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağına dair güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kod Adı: Olympus
- 22:30 – Organize İşler
- 00:15 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 03:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)