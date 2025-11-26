Gelin Evi Canlı izle: 26 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi'nin yeni bölümünü izlemek için heyecan zirvede. İzleyiciler, yarışmanın bu akşam ekranda olup olmadığını merak ederken, canlı yayına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 26 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi'nin bu akşam ekranda olup olmadığı merak konusu oldu. Yarışmayı kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı yayın ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evini canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
- 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar) | Canlı İzle
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)