Gelin Evi Canlı izle: 2 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, hafta içi ekrana gelen programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merakla araştırıyor. Yayın akışında olası değişiklikler, erteleme ya da iptal ihtimalleri gündeme gelirken; programın planlanan saatte izleyiciyle buluşup buluşmayacağı, merak edilen en önemli konular arasında yer alıyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 2 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, yarışmanın bu akşam ekrana yeni bölümüyle gelip gelmeyeceğini merakla takip ediyor. Yayın akışında herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken; programın planlanan saatte izleyiciyle buluşup buluşmayacağına dair gelişmeler dikkatle izleniyor. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahar – Tekrar
  • 09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk – Tekrar / Canlı İzle
  • 12:30 Gelin Evi – Yeni Bölüm
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme – Canlı
  • 18:45 Show Ana Haber – Canlı
  • 20:00 Hükümet Kadın
  • 22:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
  • 00:15 Rüya Gibi – Tekrar
  • 02:45 Hükümet Kadın
  • 04:15 Kızılcık Şerbeti – Tekrar
