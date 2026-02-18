Gelin Evi canlı izle: 18 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, olası erteleme ya da saat değişikliği ihtimali de gündemde yer alıyor. Takipçiler, programın planlanan saatte ekrana gelip gelmeyeceğini yakından izliyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 18 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 10:45 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Tur Rehberi
- 22:15 – En Büyük Şaban
- 00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Yeni – Canlı)
- 02:00 – Veliaht (Tekrar – Alt Yazılı)
- 05:00 – Bahar (Tekrar)