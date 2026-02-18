Haberler

Gelin Evi canlı izle: 18 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, olası erteleme ya da saat değişikliği ihtimali de gündemde yer alıyor. Takipçiler, programın planlanan saatte ekrana gelip gelmeyeceğini yakından izliyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 18 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi'nin sıkı takipçileri, programın bu akşam ekranda olup olmayacağını araştırıyor. Yayın saatinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı ve programın planlandığı gibi yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olurken, izleyiciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında…

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 10:45 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Tur Rehberi
  • 22:15 – En Büyük Şaban
  • 00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Yeni – Canlı)
  • 02:00 – Veliaht (Tekrar – Alt Yazılı)
  • 05:00 – Bahar (Tekrar)
Sahra Arslan
