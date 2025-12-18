Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 18 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi takipçileri, bu akşamki yayın saatini öğrenmek için yayın akışını mercek altına aldı. Programın zaman zaman farklı saatlerde ekrana gelmesi, "Gelin Evi bugün yayınlanacak mı?" ve "Yeni bölüm hangi saatte başlayacak?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 18 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın saatlerinde yapılan zaman zaman değişiklikler, "Gelin Evi bugün yayınlanacak mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" sorularını gündeme taşıdı. İzleyiciler, güncel bölüm bilgisi ve yayın saatine ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 18 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?


SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
  • 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
  • 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
