Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Yayın akışında herhangi bir değişiklik ya da saat kayması olup olmadığı merak edilirken, gözler kanalın güncel program listesine çevrilmiş durumda. Sevilen yapımın planlanan saatinde ekranlara gelip gelmeyeceği ise takipçiler tarafından yakından izleniyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 13 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi'nin sıkı takipçileri, yapımın bu akşam ekranda olup olmayacağını öğrenmek için yayın akışını kontrol ediyor. Program saatinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı ve olası bir erteleme olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güncel yayın planına ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor…

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar – Alt Yazılı)
  • 05:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
