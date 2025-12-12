Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 12 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 12 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi'nin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, izleyiciler güncel yayın saatini araştırmaya başladı. Programın zaman zaman yayın saatlerinde değişiklik olabileceği bilindiğinden, "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 12 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi'nin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği sorusu, izleyiciler arasında merak uyandırmaya devam ediyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen takipçiler, özellikle "Gelin Evi bugün yayınlanacak mı?" ve "Bölüm saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Programın güncel yayın durumu ve saatleriyle ilgili açıklamalar, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evini canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 12 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Yeni Gelin
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 - Sandık Kokusu
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 - Rüya Gibi
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
title