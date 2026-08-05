Gelenek Görenek filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gelenek Görenek filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gelenek Görenek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gelenek Görenek filmini izleyecek olanların merak ettiği Gelenek Görenek konusu nedir, Gelenek Görenek oyuncuları kimler ve Gelenek Görenek özeti gibi konuları inceliyoruz.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gelenek Görenek filminin çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi. Tarihi taş evleri, dar sokakları ve otantik atmosferiyle öne çıkan Midyat, filmin köy yaşantısını yansıtan sahnelerine ev sahipliği yaptı.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2025 yılında çekildi ve 18 Temmuz 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği filmin senaryosunu Seçil Çömlekçi kaleme aldı.

GELENEK GÖRENEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, birbirini seven Zarife ile Metin'in, köylerindeki katı gelenekler nedeniyle yaşadığı zorlukları konu alıyor. Metin, sevdiği kıza kavuşabilmek için "Dezmal (Yazma) Kaçırma" geleneğini uygulamaya karar verir. Ancak yaptığı hata sonucu Zarife yerine onun ablasının yazmasını kaçırır. Geleneklere göre artık Zarife ile değil, ablasıyla evlenmek zorunda kalan Metin, hem aşkı hem de köyün köklü gelenekleri için mücadele etmeye başlar.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ OYUNCULARI

• Bülent Emrah Parlak

• Didem Balçın

• Bahar Şahin

• Mekin Sezer

• Selahattin Taşdöğen

• Aslı Samat

• Gürsu Gür

• Osman Bayar

• Emine Gülsüm Göznümer

• Birhan Tut

GELENEK GÖRENEK FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosunu Seçil Çömlekçi yazdı. Yapım, Anadolu'nun geleneksel yaşamını mizahi bir bakış açısıyla beyaz perdeye taşıyan yerli komedi filmleri arasında yer alıyor.