Geleceğe Mektuplar dizisi izle: Geleceğe Mektuplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bölüm full, HD nerden izlenir?

Geleceğe Mektuplar dizisi, 1'den 8'e kadar olan bölümleriyle izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Full ve HD kalitede izleme seçeneklerinin nerede bulunduğu merak edilirken, özellikle "Geleceğe Mektuplar izle" aramaları dikkat çekiyor. İzleyiciler dizinin tüm bölümlerine nasıl ve nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELECEĞE MEKTUPLAR FULL İZLE

Geleceğe Mektuplar dizisini izlemek için tıklayın .

GELECEĞE MEKTUPLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, izleyiciyi geçmiş ve bugünün ortasında buluşturuyor: 2003 yılında özel bir lisede edebiyat öğretmeni olan Fatma Ayar, öğrencilerine o zamanlar PTT'nin düzenlediği "Geleceğe Mektuplar" kampanyası kapsamında anlamlı bir ödev verir. Her öğrenciden, tam 20 yıl sonra kendisine ulaşacak bir mektup yazmasını ister.

Gençler hayallerini, korkularını ve gelecekten beklentilerini zarflara döker. Sonra zaman geçer, mezuniyet olur, hayat devam eder ve bu mektuplar bir köşede unutulur. Ta ki 2023 yılına kadar. Fatma Ayar'ın kızı Elif, evde eski bir kutunun içinde bu zarfları tamamen tesadüfen bulur. Merakına yenik düşüp zarfları açmaya başladığında, sadece eski yazılarla değil, gerçek duygularla ve geçmişe dair gizli kalmış hikâyelerle karşılaşır.

Elif mektupları sahiplerine ulaştırdıkça, o satırların bugün hâlâ çok güçlü etkileri olduğunu fark eder. Bazı insanlar yüzleşmeye, bazılarıysa geçmişle yeniden bağlantı kurmaya başlar. Ama asıl sürpriz, mektuplardan birinin Elif'in kendi hayatına dair büyük bir sırrı ortaya çıkarmasıyla başlar. O andan itibaren Elif için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GELECEĞE MEKTUPLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İzleyici tarafından konusu orijinal bulunan bu dizinin başrolünde Gökçe Bahadır Zuhal ve Onur Tuna Mert olarak yer alırken, Banu'yu Selin Yeninci, Murat'ı Erdem Şenocak, İpek öğretmeni İpek Türktan ve Fatma'nın kızı Elif'i Güneş Şensoy oynayacak. Oyuncu kadrosunun devamında Banu Fotocan, Pelin Karahan, Saygın Soysal, Yusuf Akgün, Can Bartu Aslan, Kerem Alp Kabul, Deniz Bakacak, Nilüfer Bayraktutan, Çağıl Aydıner, Berk Özgür gibi genç ve yetenekli oyuncular yer alıyor.

GELECEĞE MEKTUPLAR DİZİSİ KAÇ BÖLÜM SÜRÜYOR?

Geleceğe Mektuplar dizisi 8 bölüm içeren 1 sezon olarak planlanmış ve çekim süreci bu doğrultuda tamamlanmış.