Gaziantep’te 4 Mayıs 2026 tarihinde etkili olan şiddetli hava koşulları, kentte yaşamı derinden etkilerken en çok merak edilen konuların başında eğitim-öğretime ara verilip verilmediği geldi. Gün boyunca etkisini artıran ve “süper hücre” olarak tanımlanan fırtına; yağmur, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgarla birlikte birçok noktada ciddi hasara yol açtı. Kentte bazı bölgelerde yollar suyla dolarken, köprü altları kullanılamaz hale geldi, ağaçlar devrildi ve çatılar uçtu. Yaşanan bu olağanüstü durum sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Bugün (4 Mayıs) Gaziantep'te okul var mı yok mu? Detaylar...

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte, kent merkezi ve Nizip ilçesinde eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Özellikle fırtınanın en yoğun hissedildiği Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde alınan bu karar, öğrencilerin güvenliği ve okul binalarındaki olası hasarların incelenmesi amacıyla hayata geçirildi. Gün içinde etkili olan fırtına nedeniyle 23 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken, oluşan hasarın boyutu kararın gerekçesini açıkça ortaya koydu. Kentte hortum oluşması ve sel yaşanması, durumun ciddiyetini artıran unsurlar arasında yer aldı.

BUGÜN (4 MAYIS) GAZİANTEP'TE OKUL VAR MI YOK MU?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Metroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibari ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen ilimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurarak şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında vb. tüm eğitim kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır"

Bu açıklamaya göre 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Gaziantep’te özellikle belirtilen ilçelerde eğitim-öğretim faaliyetleri durdurulmuş durumda. Kararın yalnızca hava koşullarıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda fırtınanın yol açtığı fiziksel hasarın detaylı şekilde incelenmesi gerekliliğinden kaynaklandığı vurgulanıyor. Okul binalarında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için bu tür önlemlerin kritik olduğu ifade ediliyor.

Fırtınanın ardından şehir genelinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Meteorolojik veriler, olumsuz hava koşullarının etkisini kısa süre içinde kaybedeceğini gösterse de eğitim faaliyetlerinin normale dönüş süreci yapılacak incelemelerin sonucuna göre netlik kazanacak. Bu nedenle öğrenciler ve veliler için en doğru bilgi kaynağı resmi kurumların yapacağı yeni açıklamalar olmaya devam ediyor.