Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K. intihar mı etti? Fatma A.K. intihar olayı nedir, cinayet mi?

Gaziantep’te 13 yaşındaki Fatma A.K. ile ilgili ortaya atılan iddialar şehirde ve sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Olayın ardından “intihar mı gerçekleşti, yoksa farklı bir durum mu var?” soruları gündeme gelirken, olayın perde arkasına dair çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı. Kesin bilgiler için resmi açıklamalar beklenirken, soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATMA A.K İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K.'nin ilaç içerek intihar ettiği olayın arkasında aile içi cinsel istismar çıktı. Küçük kızın 2 amcası ve 2 ağabeyi tarafından istismar edildiği, babaanne ve dedenin ise bu olayı gizlediği tespit edildi. 2 amca ve 2 ağabey tutuklanırken, dede ile babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AMCA VE AĞABEYLER İSTİSMAR ETTİ, DEDE VE BABAANNE SUSTU

Yapılan incelemede 2 amca 2 ağabeyin küçük kızı istismar ettiği, dede ve babaannenin de yaşananları gizlediği tespit edildi. Olaya ilişkin kız çocuğunun amcaları E.K. (40) ve Y.E.K. (33), ağabeyleri Y.K. (22) ve B.K. (17) ile dedesi A.K. (75) ve babaannesi A.F.K.'yi gözaltına alındı.

Annesinin vefatının ardından babasının yeniden evlenmesi üzerine küçük kızı babaannesinin büyüttüğü öğrenildi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre; 2 amca ve 2 ağabey, "cinsel istismar ve intihara sürükleme" suçlarından tutuklanırken dede ve babaanne hakkında adli kontrol kararı verildi.