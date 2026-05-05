Haberler

Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K. intihar mı etti? Fatma A.K. intihar olayı nedir, cinayet mi?

Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K. intihar mı etti? Fatma A.K. intihar olayı nedir, cinayet mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te 13 yaşındaki Fatma A.K. ile ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. “İntihar mı, yoksa cinayet mi?” sorusu gündemde yerini alırken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair farklı iddialar konuşuluyor. Kesin bilgilere ulaşmak için resmi açıklamalar beklenirken, soruşturmanın detayları merakla takip ediliyor. Peki, Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K. intihar mı etti? Fatma A.K. intihar olayı nedir, cinayet mi?

Gaziantep’te 13 yaşındaki Fatma A.K. ile ilgili ortaya atılan iddialar şehirde ve sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Olayın ardından “intihar mı gerçekleşti, yoksa farklı bir durum mu var?” soruları gündeme gelirken, olayın perde arkasına dair çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı. Kesin bilgiler için resmi açıklamalar beklenirken, soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATMA A.K İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K.'nin ilaç içerek intihar ettiği olayın arkasında aile içi cinsel istismar çıktı. Küçük kızın 2 amcası ve 2 ağabeyi tarafından istismar edildiği, babaanne ve dedenin ise bu olayı gizlediği tespit edildi. 2 amca ve 2 ağabey tutuklanırken, dede ile babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AMCA VE AĞABEYLER İSTİSMAR ETTİ, DEDE VE BABAANNE SUSTU

Yapılan incelemede 2 amca 2 ağabeyin küçük kızı istismar ettiği, dede ve babaannenin de yaşananları gizlediği tespit edildi. Olaya ilişkin kız çocuğunun amcaları E.K. (40) ve Y.E.K. (33), ağabeyleri Y.K. (22) ve B.K. (17) ile dedesi A.K. (75) ve babaannesi A.F.K.'yi gözaltına alındı.

Annesinin vefatının ardından babasının yeniden evlenmesi üzerine küçük kızı babaannesinin büyüttüğü öğrenildi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre; 2 amca ve 2 ağabey, "cinsel istismar ve intihara sürükleme" suçlarından tutuklanırken dede ve babaanne hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Sahra Arslan
Haberler.com
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı