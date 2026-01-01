Gaziantep Üniversitesi tatil mi, GAÜN 2 Ocak Cuma okul yok mu?

Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ın açıklamaları sonrası öğrenciler ve veliler üniversitenin tatil durumunu araştırmaya başladı. Gaziantep Üniversitesi'nin 2 Ocak Cuma günü için eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verip vermeyeceği merak konusu oldu.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?





Gaziantep Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak Perşembe günü üniversite genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kararın, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Üniversite açıklamasında, meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Ocak tarihinde hava sıcaklıklarının düşük seyretmeye devam edeceği ve buzlanma riskinin yüksek olacağına dikkat çekildi. Bu durumun öğrenciler ve personel açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

HAMİLE VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Alınan karar kapsamında, 2 Ocak Perşembe günü hamile ve özel gereksinimli üniversite personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Uygulamanın personelin güvenliği için hayata geçirildiği ifade edildi.

FİNAL SINAVLARI İÇİN TAKVİM SONRADAN AÇIKLANACAK

Aynı gün yapılması planlanan final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamaların, ilerleyen günlerde ilgili akademik birimlerin resmi internet sayfaları üzerinden duyurulacağı aktarıldı. Üniversite yönetimi, kamuoyunu gelişmelerden bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.