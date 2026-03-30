Gaziantep okullar tatil mi, 31 Mart Salı Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

31 Mart Salı günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nin tatil ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep’te 31 Mart 2026 Salı günü hava sıcaklıkları mevsim normallerine uygun seyrederken gündüz en yüksek 14–15 °C, gece en düşük 5–7 °C civarında olacak. Meteoroloji tahminlerine göre gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağış etkili olabilir, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bulutlu gökyüzü hakim olacak.

Nem oranı yüksek seyredebilir ve rüzgâr hafif ila orta şiddette esecek, bu da hissedilen sıcaklığın gerçek değerlerin biraz altında algılanmasına neden olabilir. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri bekleniyor.

Mart ayının son gününde hava genel olarak bahar koşullarını yansıtırken, güneşli aralıklarla bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklıkların biraz artmasıyla birlikte dışarıda zaman geçirmek için uygun bir gün olacağı tahmin ediliyor.

Özetle, Gaziantep’te 31 Mart Salı günü gökyüzü parçalı bulutlu, hafif yağış ihtimali bulunan ve serin-ılık havanın hakim olduğu bir gün olacak.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.