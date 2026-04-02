Gaziantep okullar tatil mi, Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

3 Nisan Cuma günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nintatil ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre 3 Nisan Cuma günü Gaziantep’te bahar koşullarına uygun, serin ve yer yer bulutlu bir hava etkili oldu. Günün genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın seyrederken, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen serinlik dikkat çekti.

Sabah saatlerinde kent genelinde hava parçalı bulutlu bir görünüm sergiledi. Günün ilk saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10–12°C aralığında hissedilirken, nem oranının %65’in üzerinde seyretmesiyle birlikte serin bir atmosfer oluştu. Rüzgârın batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif esmesi, sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha düşük algılanmasına neden oldu.

Öğle saatlerine doğru hava sıcaklığı yükselerek gün içinde en yüksek yaklaşık 17–18°C seviyelerine ulaştı. Ancak gökyüzünde zaman zaman artan bulutluluk, güneşlenme süresini sınırladı. Bu nedenle hissedilen sıcaklık değerleri birkaç derece daha düşük kaldı. Gün içinde yağış ihtimali düşük seviyede olsa da bölgesel bulutlanmaların kısa süreli geçişlere neden olabileceği değerlendirildi.

Öğleden sonra saatlerinde rüzgârın hızının ortalama 10–15 km/saat civarında seyretmesi beklenirken, bu durum açık alanlarda hafif serinlik hissini artırdı. Atmosfer basıncı yaklaşık 898 hPa civarında ölçülürken, bu değerler bölgede dengeli fakat serin karakterli bir hava yapısına işaret etti. Nem oranı gün boyunca orta seviyelerde kalmaya devam etti.

Akşam saatlerine doğru sıcaklık yeniden düşüşe geçti. Gün batımıyla birlikte hava 13°C civarına gerilerken, gece saatlerinde ise termometreler 6°C seviyelerine kadar indi. Gece boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, açık alanlarda hissedilen sıcaklık daha düşük oldu.

Uzmanların değerlendirmesine göre, Gaziantep’te Nisan ayının ilk günlerinde görülen bu hava yapısı, bölgenin tipik bahar geçişlerini yansıtıyor. Ayın başında ortalama sıcaklıkların 17°C civarında, gece değerlerinin ise 5–7°C bandında olması, mevsim normalleriyle uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Sonuç olarak 3 Nisan’da Gaziantep’te gündüz ılıman, sabah ve gece saatlerinde serin; genel olarak parçalı bulutlu ve sakin bir hava etkili oldu. Gün içinde büyük bir meteorolojik risk öngörülmezken, sıcaklık farklarına karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olunması gerektiği ifade edildi

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

3 Nisan Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.