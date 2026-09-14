Gaziantep Fenerbahçe muhtemel 11’leri belli oldu mu, Gaziantep Fenerbahçe maç kadorsunda kimler eksik?

Süper Lig’de kritik mücadele öncesi Gaziantep Fenerbahçe maç kadrosunda kimler eksik? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Teknik direktörlerin tercihleri, sakat ve cezalı futbolcular ile karşılaşmada forma giymesi beklenen isimler, maç öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım sürüyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve stadyum detayları araştırılıyor.

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK karşısında sahaya çıkarken futbolseverler de Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacak? sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. İki takımın lig mücadelesi, futbolseverleri ekran başına taşıyacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı. Maç öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı kadrolar ve teknik direktörlerin tercihleri de merak edilen konular arasında bulunuyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan mücadelede takımlar üç puan için sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde özellikle Gaziantep Fenerbahçe muhtemel 11’leri ve maç kadrosunda yer alacak oyuncular futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı platformdaki ilgili kanaldan karşılaşmayı izleyebilecek.

beIN SPORTS 1, Digiturk 77. kanal üzerinden de izlenebiliyor. Kanal ve platform bilgilerinde değişiklik yaşanabilmesi ihtimaline karşı yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında kendi sahasında puan mücadelesi verecek.

Karşılaşmanın tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi, başlama saati ise 20.00 olarak belirlenirken maçın canlı yayın adresi de beIN SPORTS 1 olacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merak ettiği Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, belirtilen yayın programına göre beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın yayın platformu ve kanal numarası konusunda güncel bilgilerin maç öncesinde kontrol edilmesi önem taşıyor.

Süper Lig'deki mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran başında olacak. Maç öncesinde açıklanacak resmi kadrolar da karşılaşmanın seyri açısından önem taşıyacak.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i şöyle:

Ederson, Archie Brown, Nathan Aké, Milan Škriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Vedat Muriqi