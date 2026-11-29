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Gaziantep elektrik kesintisi 30 Kasım listesi, hangi mahallelerde elektrik olmayacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği, Toroslar EDAŞ'ın planlı kesinti programına göre derlendi. Kesintiden etkilenecek vatandaşlara elektrikli cihazlarını önceden şarj etmeleri ve günlük planlarını kesinti saatlerine göre yapmaları öneriliyor.

ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şehitkamil'de kesinti en fazla mahalleyi etkileyen ilçelerden biri olacak. Belkız Mahallesi'nde elektrikler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında verilemeyecek. 8 Şubat Mahallesi'nde ise kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak. Bu mahallede Bademci, Çelik, Haytaoğlu ve Kasap Sait sokakları ile çevresindeki bazı yerler etkilenecek.

Sam Mahallesi'nde kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek. Beşkuyu ve Aydınbaba mahallelerinde ise elektrikler 09.30 ile 17.00 saatleri arasında verilemeyecek.

ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şahinbey ilçesinde de 30 Kasım'da planlı çalışma yapılacak. Toroslar EDAŞ'ın programına göre ilçede 09.30 ile 17.30 ve 09.30 ile 17.00 saatleri arasında iki ayrı kesinti uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahallelerin ve sokakların tam listesini Toroslar EDAŞ'ın planlı kesinti sorgulama ekranından adres bazında kontrol etmek mümkün.

OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Oğuzeli'nde Bulduk Mahallesi'nde kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak. Etkilenecek sokaklar şunlar:

Aydınlar, Dağdemir, Doğan, Eren, Fevzi Çakmak, Mehmet Durdu Hoca, Menderes, Seyranbağlar, Şehit Mehmet Aksan, Türkmen, Yıldırım, Yılmaz, Ender, Orhun, Akdağ, Bozkır, Karayılan, Kılınçoğlu, Sevgi, Ulubatlı, Düz ve Oğuzdöndü sokakları.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ayrı kesinti yapılacak. İlki 13.30 ile 14.45 saatleri arasında olacak ve şu sokakları etkileyecek:

Akasya, Bulut, Çamlıca, Gonca, Kızıl Elma, Numan Durak Aksoy, Rüzgarlı, Şehit Mehmet Anaç, Taşlı, Turan, Uygur, Vadi, Vatan, Zakkum, Ziyaret, Eski Mezarlık ve Fıstıklı sokakları.

İkinci kesinti 15.15 ile 16.30 saatleri arasında olacak ve şu sokakları etkileyecek:

Batuhan, Cemal, Çukur, Ender, Fevzi Çakmak, Girne, Karayılan, Kızıl Elma, Oğuz, Taşlı, Vatan, Yalçındağ, Yükselen, Ziyaret, Güney, Hamam, Ateş, Döner, Kale, Okul ve Özkan sokakları.

NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nizip'te Alahacı Mahallesi'nde elektrikler 09.30 ile 16.30 saatleri arasında verilemeyecek. Bu kesintiden Alahacı ve Kayalar sokakları etkilenecek. İntepe Mahallesi'nde ise kesinti 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek.

İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İslahiye'de iki ayrı planlı kesinti yapılacak. Bunlardan biri 09.30 ile 16.30, diğeri ise 10.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak. Bazı kırsal mahallelerde ve çevre yerleşim yerlerinde elektrik verilemeyecek.

NURDAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nurdağı'nda gün içinde birkaç ayrı zaman diliminde kesinti uygulanacak. Kesintiler 09.00 ile 10.30, 09.30 ile 17.00, 11.00 ile 12.30 ve 14.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılacak. Kısa süreli kesintiler bölgeden bölgeye değişecek.

ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Araban'da kısa süreli bir kesinti planlandı. İlçede elektrikler 09.00 ile 10.30 saatleri arasında verilemeyecek.

GAZİANTEP'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Toroslar EDAŞ'ın programına göre Gaziantep'teki kesintilerin büyük bölümü 16.30 ile 17.30 saatleri arasında sona erecek. En geç saat Şahinbey'de 17.30 olarak açıklandı. Araban, 8 Şubat Mahallesi ve Nurdağı'ndaki bazı noktalarda ise elektrikler öğle saatlerinden önce geri gelecek. Çalışmalar planlanandan erken biterse elektrikler bildirilen saatten önce verilebilir. Hava koşulları ya da teknik sorunlar nedeniyle süre uzayabilir.

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Planlı kesintileri sorgulamak için Toroslar EDAŞ'ın resmi internet sitesindeki "Planlı Kesintiler" bölümünü kullanabilirsiniz. İl, ilçe ve mahalle seçerek adresinize özel kesinti bilgisine ulaşmanız mümkün. Toroslar EDAŞ'ın mobil uygulaması da aynı bilgiyi veriyor. e-Devlet Kapısı'ndaki elektrik kesintisi sorgulama hizmeti de bir başka seçenek. Abonelerin telefonlarına kesinti öncesinde SMS ile bilgilendirme de gönderiliyor.

ELEKTRİK ARIZA HATTI 186

Planlı kesinti listesinde olmayan bir elektrik kesintisi yaşarsanız ya da elektrikler bildirilen saatte gelmezse 186 Elektrik Arıza Hattı'nı arayabilirsiniz. Arıza ihbarı yaparken adres bilgisini ve varsa tesisat numarasını hazır bulundurmak işlemi hızlandırıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kesinti saatleri öncesinde cep telefonu, powerbank ve şarjlı cihazların doldurulması öneriliyor. Elektrikler kesildiğinde buzdolabının kapağını gereksiz yere açmamak, içindeki gıdaların daha uzun süre soğuk kalmasını sağlıyor. Elektrikler geri geldiğinde ani voltaj dalgalanmalarından korunmak için bilgisayar, televizyon ve beyaz eşyaların fişlerinin kesinti sırasında çekili tutulması tavsiye ediliyor. Asansör kullanılan binalarda kesinti saatlerinde asansöre binilmemesi, mum yerine el feneri kullanılması da alınabilecek basit güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.