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Gaziantep deprem SON DAKİKA! Gaziantep'te deprem mi oldu? Gaziantep deprem kaç büyüklüğünde?

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Gaziantep deprem SON DAKİKA! Gaziantep'te deprem mi oldu? Gaziantep deprem kaç büyüklüğünde?
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Gaziantep'te deprem mi oldu? Gaziantep ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep deprem kaç büyüklüğünde? Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri haberimizde.

Gaziantep'te deprem mi oldu? Gaziantep ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak edilirken, vatandaşlar yaşanan son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep deprem kaç büyüklüğünde?

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA!

Gaziantep ve çevre illerde hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın açıklamasına göre depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi, büyüklüğü ise 5.4 olarak kaydedildi.

GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU?

Gaziantep'te hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremin merkez üssü ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana geldiği ve 5.4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

GAZİANTEP DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Gaziantep'te hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.4 olarak açıklandı. Depremin merkez üssünün ise Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olduğu bildirildi. Sarsıntı Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde hissedildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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