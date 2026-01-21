Gazeteci Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Yetkin hangi kanalda, gazetede çalışıyor?

Murat Yetkin, Türkiye'nin çağdaş gazetecilik anlayışını temsil eden isimlerden biridir. 29 Aralık 1959'da Gaziantep'te dünyaya gelen Yetkin, uzun yıllardır gazetecilik kariyerine hem yazılı hem de dijital medyada devam ediyor. Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Yetkin hangi kanalda, gazetede çalışıyor? Detaylar...

GAZETECİ MURAT YETKİN KİMDİR?

Murat Yetkin, gazetecilik kariyerine 1981 yılında Arayış dergisinde başladı. O dönemde Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı dergide yer alması, onun gazeteciliğe genç yaşta ve cesur bir şekilde adım attığını gösteriyor.

Yetkin, BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah gibi önde gelen yayın organlarında muhabirlik ve haber yöneticiliği yaptı. 2001 yılında Radikal gazetesinin Ankara temsilcisi olarak göreve başladı ve gazetenin kapanmasına kadar bu görevini sürdürdü.

2011 yılında Hürriyet Daily News'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. 2018'de bu görevinden ayrıldıktan sonra "Yetkin Report" adlı bloğuyla blog haberciliğine başladı. Ayrıca, kendi YouTube kanalında da güncel haberleri ve analizlerini paylaşmaya devam ediyor.

Murat Yetkin'in akademik katkıları da dikkat çekicidir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermiştir.

MURAT YETKİN KAÇ YAŞINDA?

29 Aralık 1959 doğumlu olan Murat Yetkin, 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

MURAT YETKİN NERELİ?

Murat Yetkin, Gaziantep doğumludur.

MURAT YETKİN HANGİ KANALDA GAZETEDE ÇALIŞIYOR?

Murat Yetkin, kariyerinde pek çok önemli medya kuruluşunda görev yapmıştır.

Radikal Gazetesi: 2001-2016 yılları arasında Ankara temsilcisi olarak görev aldı.

Hürriyet Daily News: 2011-2018 yılları arasında Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı.

Yetkin Report: 2018'den itibaren kendi bloğunda güncel haberciliğe devam ediyor.

YouTube Kanalı: Kendi adını taşıyan kanalında analiz ve haber içeriklerini paylaşıyor.

Ayrıca geçmişte BBC, Deutsche Welle, AFP, Kanal D, NTV ve Sabah gibi ulusal ve uluslararası kanallarda muhabirlik ve haber yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir.

MURAT YETKİN'İN ESERLERİ

Murat Yetkin, gazeteciliğin yanı sıra kitap yazarlığı alanında da önemli eserler bırakmıştır. Eserleri hem politik hem de ekonomik analizleri kapsamaktadır. Öne çıkan bazı kitapları şunlardır:

Ateş Hattında Aktif Politika (1992)

Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye (2002)

Tezkere: Irak Krizinin Gerçek Öyküsü (2004)

Kürt Kapanı: Şam'dan İmralı'ya Öcalan (2004)

Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı (2017)

Meraklısı İçin Casuslar Kitabı (2018)

Meraklısı İçin Darbeler Kitabı (2020)

İyi Günler Bay Başkan (2022)