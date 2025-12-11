2025 Aralık ayında İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, medya dünyasında büyük bir şoke etkisi yarattı. Soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı ve savcılık talebiyle tutuklandı. Peki, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy yasaklı madde kullanıyor mu? Mehmet Akif Ersoy olayı nedir? Detaylar haberimizde...

MEHMET AKİF ERSOY OLAYI NEDİR?

2025 Aralık ayında, İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması medya, magazin ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu soruşturmada toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın genişleyen kapsamı, başlangıçta bir sosyal medya fenomeninin cep telefonundan elde edilen dijital verilerin incelenmesine dayanıyordu. Bu incelemeler neticesinde iddia edilen uyuşturucu temini, kullanım ve dağıtım ağına dair yeni bağlantılar tespit edildi.

Bu süreçte, medya dünyasından bazı tanınmış isimlerin de soruşturma kapsamına dahil olduğu, gözaltılar, ifadeler ve delil analizleri ile soruşturmanın derinleştirildiği kamuoyuna yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve soruşturma kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet?Akif?Ersoy da gözaltına alındı.

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY YASAKLI MADDE KULLANIYOR MU?

Savcılık kararına göre, soruşturma kapsamında Ersoy'a yöneltilen iddialar; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da "Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" suçları.

Bu iddialar neticesinde, jandarma ekipleri Ersoy'u evinde düzenlenen baskın sonrası gözaltına aldı.

Ardından hâkim karşısına çıkarılmak üzere savcılık tarafından "tutuklama" talebi yöneltildi.

Resmî olarak suçlu olduğu, maddenin kesinleştiği veya mahkûmiyet aldığına dair herhangi bir açıklama veya mahkeme kararı şu an için bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, iddia ve şüphe düzeyinde — "Ersoy hakkında soruşturma var, gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş" bilgisi doğrulanmış durumda. Ancak "yasak madde kullandı / kullanıyor" demek için yeterli kesinlik yok.