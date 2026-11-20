Türkçe rap müziğin öne çıkan isimlerinden Gazapizm, müzik kariyerinin yanı sıra memleketi ve aile kökeniyle de merak ediliyor. Gerçek adı Anıl Murat Acar olan sanatçının nerede doğduğu, aslen nereli olduğu ve etnik kökenine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Gazapizm Kürt mü, Türk mü? Gazapizm aslen nereli? Detaylar haberimizde.

GAZAPİZM ASLEN NERELİ?

Gazapizm sahne adıyla tanınan Anıl Murat Acar, 20 Temmuz 1988 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Sanatçı, 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e taşındı. Gençlik yıllarını İzmir'de geçiren Acar, müzik çalışmalarını da bu şehirde geliştirdi. 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde Argo İzmir adlı oluşumu kurdu.

Gazapizm, GQ Türkiye'ye verdiği röportajda Elazığ'da başlayan aile hikâyesinden söz ederken İzmir'e kendisini ait hissettiğini de ifade etti. Bu nedenle sanatçının doğum yeri Elazığ, müzik kariyerini geliştirdiği ve kendisini ait hissettiğini belirttiği şehir ise İzmir olarak öne çıkıyor.

GAZAPİZM KÜRT MÜ, TÜRK MÜ?

Gazapizm'in etnik kökeni hakkında bazı biyografi ve magazin kaynaklarında babasının Kürt, annesinin ise Türk kökenli olduğu bilgisi yer alıyor. Ancak bu bilgiyi sanatçının kendi kimlik tanımıyla aynı kabul etmemek gerekiyor. Gazapizm'in kendisini etnik kimlik bakımından nasıl tanımladığına ilişkin doğrudan ve doğrulanmış bir açıklama tespit edilemiyor.

Sanatçı, biyografilerde Türk rapçi ve söz yazarı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla Gazapizm'in müzik alanındaki tanımı ile aile kökenine ilişkin aktarılan bilgileri birbirinden ayırmak gerekiyor.