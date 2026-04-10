Gassal hangi siteden izlenir, hangi kanalda? Gassal 3. sezon nereden izlenir?

Gassal dizisinin 3. sezonu izleyiciyle buluştu. Gassal nereden izlenir? Yeni sezonla birlikte dizinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor.

Gassal dizisi, ilk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte izleyiciler hem önceki sezon bölümlerine hem de yeni bölümlere erişim sağlayabiliyor. Yapım, dijital platform üzerinden yayınlanan içerikleriyle izlenmeye devam ediyor. Gassal dizisi sadece Tabii platformundan yani Tabii'nin resmi web sitesinden izlenebilecektir. 3. sezonun bölümleri şöyledir:

Gassal 3. sezon 1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı

Gassal 3. sezon 2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar

Gassal 3. sezon 3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok

Gassal 3. sezon 4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur

Gassal 3. sezon 5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan...

Gassal 3. sezon 6. Bölüm: Tek Bir Taş

Gassal 3. sezon 7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar

Gassal 3. sezon 8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür?

Gassal 3. sezon 9. Bölüm: Son Akşam Yemeği

Gassal 3. sezon 10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...

Dizinin 3. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor ve her bölüm farklı bir başlıkla izleyici karşısına çıkıyor. “Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı” ile başlayan yeni sezon, “Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...” adlı final bölümüyle tamamlanıyor. İzleyiciler bölümleri yayınlandığı gün içerisinde platform üzerinden takip edebiliyor.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni sezon bölümleri burada yayınlanıyor. Diziyi izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor.

Platformda reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri bulunuyor. Tüm bölümlere erişim sağlamak isteyen izleyiciler için premium üyelik seçeneği sunuluyor. Yeni sezon bölümleri yayınlandıkça aynı gün içerisinde platformda yerini alıyor ve izleyicilerin erişimine açılıyor.

Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde yayın hayatına başladı.

Yeni sezonda Ahmet Kural “Baki” karakteriyle, Hande Soral ise “Nihan” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadroya Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Erdal Cindoruk ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimler dahil olurken, dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan imzası taşıyor ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir yer alıyor.