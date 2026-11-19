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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, merakla beklenen dördüncü sezonuyla 19 Kasım 2026 Perşembe günü izleyici karşısına çıktı. TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayımlanan yapımın yeni sezonu, aynı zamanda dizinin final sezonu olma özelliğini taşıyor. Peki, Gassal 4. bölüm hangi platformda, nereden izlenir? Gassal 4. bölüm Full HD izle! Gassal 4. bölüm izle!

GASSAL 4. SEZON FULL HD İZLE!

Gassal 4. sezonun bölümleri, yayın platformu tabii üzerinden izleyiciye sunuluyor. Diziyi yüksek görüntü kalitesiyle takip etmek isteyenler, platformun resmî yayın ekranını kullanabilir. İnternette yer alan üçüncü taraf izleme bağlantıları yerine dizinin yayın haklarını bulunduran resmî platformun tercih edilmesi gerekiyor.

GASSAL 4. SEZON NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Gassal dizisinin dördüncü sezonu, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden izlenebiliyor. Dizinin yeni bölümlerine ulaşmak isteyen izleyiciler, tabii'nin internet sitesini veya mobil uygulamasını kullanarak Gassal'ın resmî dizi sayfasına gidebilir.

İzleme işlemi için platformda hesap açılması veya mevcut hesaba giriş yapılması gerekiyor. Bölümlere erişim ve üyelik koşulları ise tabii'de gösterilen güncel bilgilere göre değişebilir.

GASSAL 4. SEZON KONUSU NE?

Gassal, cenaze yıkama görevlisi olarak çalışan Baki'nin yaşamını merkezine alan bir kara mizah ve dram dizisi. Ölümle iç içe bir hayat süren Baki, kendi ölümünden sonra cenazesini kimin yıkayacağı sorusuyla karşı karşıya kalmasının ardından hayatını sorgulamaya başlıyor.

Dizinin dördüncü sezonunda da Baki'nin hikâyesi devam ediyor. Yeni sezona ilişkin ayrıntılı bölüm özetleri paylaşılmadığından, yaşanacak olayların tamamı hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Final sezonunda karakterin hikâyesinin tamamlanması bekleniyor.

GASSAL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gassal'ın dördüncü sezonunun toplam bölüm sayısına ilişkin açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle final sezonunun kaç bölümden oluşacağı konusunda doğrulanmış bir rakam vermek mümkün değil. Bölüm sayısı ve yayın takvimi için tabii'nin resmî dizi sayfasındaki güncel liste takip edilebilir.

GASSAL 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Gassal'ın dördüncü sezonunda başrol oyuncusu Ahmet Kural, Baki karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Özlem Tokaslan, Bülent Şakrak ve Deniz Cengiz de bulunuyor.

Yeni sezon için açıklanan oyuncular şöyle:

Ahmet Kural : Baki

Özlem Tokaslan: Gülşen

Bülent Şakrak

Deniz Cengiz

Özlem Tokaslan, dizinin yeni sezonunda Baki'nin komşusu Gülşen karakterini canlandırıyor. Diğer oyuncuların karakterlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ise açıklanan tanıtım ve kadro bilgilerinde sınırlı tutuldu.

GASSAL 4. SEZON FİNAL Mİ?

Gassal'ın dördüncü sezonu, dizinin final sezonu olarak duyuruldu. Böylece Ahmet Kural'ın hayat verdiği Baki karakterinin hikâyesinin bu sezonla tamamlanması planlanıyor. Dördüncü sezonun ardından dizinin beşinci sezonunun yayımlanmasına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.