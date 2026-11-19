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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin dördüncü sezonu, 19 Kasım 2026 Perşembe günü TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de izleyiciyle buluştu. Yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin geleceği de merak konusu oldu. TRT tarafından yapılan duyuruda dördüncü sezonun final sezonu olacağı açıklandı. Peki, Gassal 4. sezon final mi, 5. sezon çıkacak mı? İşte dizinin yeni sezonuna ve devam edip etmeyeceğine ilişkin ayrıntılar.

GASSAL 4. SEZON FİNAL Mİ?

Evet. Gassal dizisinin dördüncü sezonu, yapımın final sezonu olarak duyuruldu. TRT'nin 2 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla dizinin yeni sezonunun yayın tarihi 19 Kasım olarak açıklanırken dördüncü sezonun aynı zamanda son sezon olacağı da belirtildi.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizide Baki karakterinin hikâyesi dördüncü sezonla birlikte tamamlanacak. Böylece 2024 yılında yayın hayatına başlayan Gassal, dört sezonluk ekran yolculuğunu sonlandırmaya hazırlanıyor.

GASSAL 5. SEZON OLACAK MI?

Gassal dizisinin beşinci sezonu için şu ana kadar açıklanmış bir yayın planı veya resmî onay bulunmuyor. Bunun nedeni, TRT tarafından dördüncü sezonun final sezonu olarak duyurulması. Mevcut açıklamaya göre dizinin hikâyesi dördüncü sezonla sona erecek.

Dolayısıyla şu anki bilgiler doğrultusunda Gassal'ın beşinci sezonunun yayınlanması beklenmiyor. Ancak ilerleyen dönemde TRT veya yapım ekibi tarafından farklı bir açıklama yapılması halinde dizinin geleceğine ilişkin bilgiler değişebilir.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANDI?

Gassal'ın dördüncü ve final sezonu, 19 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümleri TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden izlenebiliyor. Yeni sezonla birlikte Baki'nin hikâyesinin nasıl tamamlanacağı da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.