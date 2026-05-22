İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan ve Resmî Gazete’de yayımlanan karar sonrası yükseköğretim gündemi önemli bir sürece girmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı açıklanmıştır. Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Peki, Garantör Üniversitesi nedir? Bilgi Üniversite öğrencileri devlet üniversitesine mi geçecek? Detaylar haberimizde.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE OLACAK?

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin akademik süreçlerinin kesintiye uğramaması, yükseköğretim mevzuatı kapsamında öncelikli bir uygulama alanıdır. Faaliyet izninin kaldırılması gibi durumlarda, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili devlet kurumları tarafından süreç yönetimi devreye alınmaktadır.

Mevzuat gereği, öğrencilerin kayıtlı oldukları programların kazanılmış hakları korunur. Ders içerikleri, kredi yapıları ve akademik ilerleme süreçleri, garantör üniversite koordinasyonunda yeniden düzenlenebilir. Bu süreçte öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi, sınav ve ders planlamalarının aksatılmaması hedeflenir.

Ayrıca öğrencilerin diplomaya giden süreçlerinde herhangi bir hak kaybı oluşmaması için gerekli idari ve akademik düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

GARANTÖR ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Garantör üniversite, vakıf üniversitelerinde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda öğrencilerin eğitim hakkını korumak amacıyla görevlendirilen devlet üniversitesidir.

Bu sistem, özellikle bir vakıf üniversitesinin mali, idari veya akademik açıdan faaliyetlerini sürdürememesi durumunda devreye girer. Garantör üniversite, ilgili üniversitenin akademik yapısını inceleyerek öğrencilerin eğitim süreçlerini güvence altına alır ve yönetimsel geçiş sürecini koordine eder.

BİLGİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEVLET ÜNİVERSİTESİNE Mİ GEÇECEK?

Faaliyet izninin kaldırılması sonrası en çok merak edilen konulardan biri öğrencilerin doğrudan bir devlet üniversitesine geçip geçmeyeceğidir.

Mevzuat çerçevesinde bu süreç doğrudan bir “toplu yatay geçiş” şeklinde değil, garantör üniversite koordinasyonunda yürütülen akademik uyum ve yerleştirme modeliyle ilerleyebilir. Öğrencilerin mevcut programlarının denkliği, müfredat uyumu ve kredi sistemleri dikkate alınarak süreç planlanır.

Bu nedenle öğrencilerin otomatik olarak farklı bir devlet üniversitesine doğrudan geçiş yapmasından ziyade, eğitim haklarının korunarak akademik devamlılığın sağlanması esastır. Sürecin detayları, YÖK ve ilgili kurumların yapacağı resmi açıklamalarla netleşecektir.