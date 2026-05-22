Haberler

Garantör Üniversitesi nedir? Bilgi Üniversite öğrencileri devlet üniversitesine mi geçecek?

Garantör Üniversitesi nedir? Bilgi Üniversite öğrencileri devlet üniversitesine mi geçecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında Resmî Gazete’de yayımlanan karar, yükseköğretim sisteminde önemli bir süreci beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı açıklanırken, sürecin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Garantör Üniversitesi nedir? Bilgi Üniversite öğrencileri devlet üniversitesine mi geçecek? Bilgi Üniversite öğrencilerine ne olacak? Detaylar...

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan ve Resmî Gazete’de yayımlanan karar sonrası yükseköğretim gündemi önemli bir sürece girmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı açıklanmıştır. Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Peki, Garantör Üniversitesi nedir? Bilgi Üniversite öğrencileri devlet üniversitesine mi geçecek? Detaylar haberimizde.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE OLACAK?

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin akademik süreçlerinin kesintiye uğramaması, yükseköğretim mevzuatı kapsamında öncelikli bir uygulama alanıdır. Faaliyet izninin kaldırılması gibi durumlarda, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili devlet kurumları tarafından süreç yönetimi devreye alınmaktadır.

Mevzuat gereği, öğrencilerin kayıtlı oldukları programların kazanılmış hakları korunur. Ders içerikleri, kredi yapıları ve akademik ilerleme süreçleri, garantör üniversite koordinasyonunda yeniden düzenlenebilir. Bu süreçte öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi, sınav ve ders planlamalarının aksatılmaması hedeflenir.

Ayrıca öğrencilerin diplomaya giden süreçlerinde herhangi bir hak kaybı oluşmaması için gerekli idari ve akademik düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

GARANTÖR ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Garantör üniversite, vakıf üniversitelerinde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda öğrencilerin eğitim hakkını korumak amacıyla görevlendirilen devlet üniversitesidir.

Bu sistem, özellikle bir vakıf üniversitesinin mali, idari veya akademik açıdan faaliyetlerini sürdürememesi durumunda devreye girer. Garantör üniversite, ilgili üniversitenin akademik yapısını inceleyerek öğrencilerin eğitim süreçlerini güvence altına alır ve yönetimsel geçiş sürecini koordine eder.

BİLGİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEVLET ÜNİVERSİTESİNE Mİ GEÇECEK?

Faaliyet izninin kaldırılması sonrası en çok merak edilen konulardan biri öğrencilerin doğrudan bir devlet üniversitesine geçip geçmeyeceğidir.

Mevzuat çerçevesinde bu süreç doğrudan bir “toplu yatay geçiş” şeklinde değil, garantör üniversite koordinasyonunda yürütülen akademik uyum ve yerleştirme modeliyle ilerleyebilir. Öğrencilerin mevcut programlarının denkliği, müfredat uyumu ve kredi sistemleri dikkate alınarak süreç planlanır.

Bu nedenle öğrencilerin otomatik olarak farklı bir devlet üniversitesine doğrudan geçiş yapmasından ziyade, eğitim haklarının korunarak akademik devamlılığın sağlanması esastır. Sürecin detayları, YÖK ve ilgili kurumların yapacağı resmi açıklamalarla netleşecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı