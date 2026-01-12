Gamze Topuz kimdir? Gamze Topuz kaç yaşında, nereli?

Gamze Topuz, ekranlarda kendine has tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak gündemde. Son olarak Bebek'te meslektaşıyla görüntülenen Topuz hakkında izleyicilerin merak ettiği sorular ise "Kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" oldu. Peki, Gamze Topuz'un hayatı ve kariyerinde hangi sürprizler var? Tüm bilinmeyenler haberin devamında…

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiş bir oyuncudur. Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunu olan Topuz, ekranlara ilk kez 2004 yılında "En İyi Arkadaşım" dizisinde canlandırdığı Banu rolüyle adım atmıştır. 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" programında hosteslik yapan Topuz, burada kendi yazdığı "Dinamit" ve "Yel Alsın" adlı şarkılarını da seslendirmiştir. 2013'te Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" yarışmasına katılmıştır.

GAMZE TOPUZ KAÇ YAŞINDA?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 doğumlu olduğundan 12 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 42 yaşındadır.

GAMZE TOPUZ NERELİ?

Adana doğumlu olan Gamze Topuz, Türk asıllı bir oyuncudur.

GAMZE TOPUZ'UN KARİYERİ

Gamze Topuz, televizyon dizileri, sinema filmleri ve çeşitli programlarda yer almıştır. Öne çıkan bazı yapımları:

2019 – Arka Sokaklar (Ceyda)

2018 – Erkenci Kuş (Ceyda)

2017 – Söz (Sarah)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Birtanem)

2015 – Evli ve Öfkeli (Sevda)

2013 – Güzel Çirkin (Şarkıcı Aylin)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (TV Programı)

2011 – Mavi Kelebekler (Derya Latic)

2010 – Türk Malı (Burcu), Aşk ve Ceza (Derya)

2009 – SüpüRRR (Serap) Sinema filmi

2007 – Doktorlar (Zeynep Öztürk)

2005 – Beşinci Boyut (Selma)

2004 – En İyi Arkadaşım (Banu)

Gamze Topuz ayrıca 2011 yılında "Cennetin Kapıları" adlı single'ını yayınlamıştır.