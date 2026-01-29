Gamze Ezildi kimdir? Gamze Ezildi kaç yaşında, nereli?

Gamze Ezildi, son zamanlarda gündemde sıkça konuşulan bir isim olarak öne çıkıyor. Kadir Ezildi'nin eşi olmasıyla da ilgileri üzerine çeken Gamze'nin hayatı, kariyer adımları ve özel yaşantısına dair merak edilenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Doğum yeri, yaşı ve mesleki geçmişiyle ilgili bilgiler, merak uyandıran konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

GAMZE EZİLDİ KİMDİR?

Gamze Ezildi, Kadir Ezildi'nin eşi olarak tanınıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze Türkmen, müzikle ilgilenen bir ailede büyümüştür. Ünlü ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi olarak bilinen Gamze, özellikle sosyal çevresi ve eşiyle birlikte medyada dikkat çeken isimlerden biri.

GAMZE EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

Gamze Ezildi 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

GAMZE EZİLDİ NERELİ?

Gamze Ezildi, baba tarafından aslen Erzurum Yakutiyelidir ve 1993 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir.

GAMZE EZİLDİ'NİN KARİYERİ

Gamze Ezildi, sanatla iç içe bir yaşam sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze, müzik çalışmalarında tanınıyor. "Canlar Cananı Muhammed" ilahisi ile dikkat çeken Ezildi, hem sosyal medya hem de sahne çalışmalarıyla sanat hayatını devam ettirmektedir.