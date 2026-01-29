Haberler

Gamze Ezildi kimdir? Gamze Ezildi kaç yaşında, nereli?
Gamze Ezildi, son dönemde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren isimlerden biri. Kadir Ezildi'nin eşi olarak da dikkat çeken Gamze'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu olurken, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatına dair ipuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Doğum yeri, yaşı ve mesleki geçmişiyle ilgili detaylar, merak uyandıran noktalar arasında yer alıyor. Peki, Gamze Ezildi kimdir? Gamze Ezildi kaç yaşında, nereli?

GAMZE EZİLDİ KİMDİR?

Gamze Ezildi, Kadir Ezildi'nin eşi olarak tanınıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze Türkmen, müzikle ilgilenen bir ailede büyümüştür. Ünlü ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi olarak bilinen Gamze, özellikle sosyal çevresi ve eşiyle birlikte medyada dikkat çeken isimlerden biri.

GAMZE EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

Gamze Ezildi 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

GAMZE EZİLDİ NERELİ?

Gamze Ezildi, baba tarafından aslen Erzurum Yakutiyelidir ve 1993 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir.

GAMZE EZİLDİ'NİN KARİYERİ

Gamze Ezildi, sanatla iç içe bir yaşam sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze, müzik çalışmalarında tanınıyor. "Canlar Cananı Muhammed" ilahisi ile dikkat çeken Ezildi, hem sosyal medya hem de sahne çalışmalarıyla sanat hayatını devam ettirmektedir.

