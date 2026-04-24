Galatasaray Ziraat Bankkart maçı hangi kanalda, Galatasaray HDIS Ziraat Bankkart nereden CANLI izlenir?

Efeler Ligi'nin iki dev ekibi karşı karşıya geliyor ve voleybol tutkunları "Galatasaray Ziraat Bankkart maçı nereden canlı izlenir, şifresiz yayın var mı?" araştırmalarına hız verdi. File önündeki amansız rekabette servislerin ve smaçların havada uçuşacağı bu önemli müsabaka, hem lig sıralaması hem de moral açısından büyük önem taşıyor. TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelenin frekans bilgileri, maç kadroları ve anlık skor takibi için ihtiyacınız olan tüm bilgiler güncel haberimizde sizleri bekliyor.

GALATASARAY HDIS - ZİRAAT BANKKART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Voleybol severlerin merakla beklediği TVF Efeler Ligi Play-Off Final serisinde heyecan dorukta. Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Galatasaray HDIS - Ziraat Bankkart mücadelesi, 24 Nisan Cuma günü voleybol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İstanbul'un voleybol mabedi olarak bilinen Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak dev maçın başlama saeti ise 19:00 olarak açıklandı.

GALATASARAY - ZİRAAT BANKKART VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Efeler Ligi'nin bu dev randevusu, sporseverlere müjdeli bir haberle geliyor. Heyecan dolu karşılaşma, kamu yayıncısı olan TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Her iki takımın da parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı bu önemli final müsabakası, geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek.

TRT SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE FREKANSLARI

Zirve takibini yakından ilgilendiren Galatasaray HDIS - Ziraat Bankkart maçını şifresiz olarak takip etmek isteyenler için platform bilgileri netleşti. Mücadele şu kanallardan canlı yayınlanacak:

• TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanallarda yer alıyor.

• Uydu Erişimi: Türksat uydusu üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilir.

• İnternet: TRT Spor resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden canlı skor ve maç yayını takip edilebilir.

EFELER LİGİ PLAY-OFF FİNALİNDE DEV REKABET

İstanbul'da oynanacak bu dev karşılaşmada ev sahibi Galatasaray HDIS, taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj yakalamayı hedeflerken; Ziraat Bankkart tecrübeli kadrosuyla deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Final serisinin kaderini belirleyecek olan bu 19:00 randevusu, file önündeki amansız rekabeti en üst seviyeye taşıyacak.

MAÇIN OYNANACAĞI YER VE ÖNEMİ

Voleybolun kalbi bugün Burhan Felek Spor Salonu'nda atacak. Play-off final aşamasının en kritik maçlarından biri olan bu buluşma, sezonun emeğinin karşılığını almak isteyen iki takım için de büyük bir sınav niteliği taşıyor. Servislerden smaçlara kadar her anı büyük çekişmeye sahne olacak maç için geri sayım başladı.