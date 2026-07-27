Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Venezia ile karşı karşıya gelirken gözler mücadelede forma giyecek isimlere çevrildi. "Galatasaray Venezia muhtemel 11'leri ve maç kadroları" aramaları hız kazanırken, iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri, kamp kadroları ve teknik heyetlerin tercihleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp performansını yakından takip eden taraftarlar ise maçın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Galatasaray - Venezia maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, platform üzerinden internet ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray - Venezia hazırlık maçı, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Venezia arasındaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşmasına Avusturya ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Venezia arasındaki mücadele, Linz kentinde bulunan Hofmann Personal Stadyumu'nda oynanacak.

Yeni sezon öncesi önemli bir hazırlık sınavına çıkacak olan Galatasaray, teknik heyetin yeni transferleri ve farklı oyun planlarını denemesi açısından kritik bir maça çıkarken, taraftarlar da takımın son durumunu yakından takip etme fırsatı bulacak.

Muhtemel 11:

Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai, Ada Yüzgeç