İstanbul Ortaköy'de Boğaz kıyısındaki kampüsüyle bilinen Galatasaray Üniversitesi, her yıl binlerce adayın tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor. Üniversitenin ismi nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü ile bağlantılı özel bir kurum olduğu düşünülse de gerçek durum pek çok kişiyi şaşırtıyor. "Galatasaray Üniversitesi özel mi, devlet mi?", "Galatasaray Üniversitesi paralı mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ Mİ?

Galatasaray Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. İsmi nedeniyle zaman zaman Galatasaray Spor Kulübü ile bağlantılı özel bir kurum olduğu düşünülse de üniversite, Türkiye'deki diğer devlet üniversiteleri gibi kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteriyor ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında yer alıyor. Spor kulübü ile üniversite arasında kurumsal ya da idari bir bağ bulunmuyor; ortak nokta, her ikisinin de köklerini Galatasaray Lisesi geleneğinden alması.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PARALI MI?

Devlet üniversitesi statüsünde olduğu için Galatasaray Üniversitesi'nde normal öğrenim süresi içindeki öğrenciler herhangi bir öğrenim ücreti ödemiyor. Özel üniversitelerde olduğu gibi yüksek yıllık ücretler söz konusu değil. Ancak diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi, azami öğrenim süresini aşan öğrenciler ile ikinci üniversite okuyanlar gibi bazı durumlarda katkı payı ödenmesi gerekebiliyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Galatasaray Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile Fransa arasında imzalanan uluslararası bir anlaşma çerçevesinde kuruldu. Üniversite, bu yönüyle Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında özel bir yere sahip. Kurumun temelleri ise 1481 yılına uzanan ve Osmanlı döneminden bu yana eğitim veren Galatasaray Lisesi'nin köklü geleneğine dayanıyor. Üniversite; Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu ile birlikte Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu'nun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM DİLİ NE?

Üniversitenin en dikkat çeken özelliklerinden biri Fransızca eğitim vermesi. Öğrenciler, Fransızca yeterlilik düzeylerine göre hazırlık sınıfında eğitim alıyor ve ardından lisans programlarına başlıyor. Türk-Fransız iş birliği sayesinde öğrenciler, Fransa'daki üniversitelerle değişim programlarına katılma ve uluslararası akademik ağlardan yararlanma fırsatı buluyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Galatasaray Üniversitesi'nin ana kampüsü, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy'de, Çırağan Caddesi üzerinde bulunuyor. Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan tarihi yapılar, üniversiteyi Türkiye'nin en etkileyici kampüslerinden biri haline getiriyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NE NASIL GİRİLİR?

Galatasaray Üniversitesi'ne diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile giriliyor. Üniversitenin hukuk, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, iletişim ile fen-edebiyat alanlarındaki programları, yüksek başarı sıralamalarıyla öğrenci alıyor. Bu nedenle Galatasaray Üniversitesi, Türkiye'de girilmesi en zor üniversiteler arasında gösteriliyor.