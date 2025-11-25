Haberler

Galatasaray Union SG tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Galatasaray ile St. Gilloise, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadelede sahneye çıkıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise yayımlanacağı kanal, maç saati ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Ayrıca akıllarda, "Galatasaray–Union SG karşılaşması tek maç mı oynanacak, yoksa rövanş mücadelesi de var mı?" sorusu da yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve St. Gilloise takımlarının maçı öncesinde sporseverler, yayın bilgilerini ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor. Bunun yanında birçok kişi, bu eşleşmenin tek maç üzerinden mi yoksa rövanşlı olarak mı gerçekleştirileceğini de sorguluyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT 1'den şifresiz şekilde takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de ücretsiz olarak yayın yapıyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 25 Kasım Salı günü sahne alacak.

GALATASARAY UNİON SG TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray Union SG maçı tek maç olarak oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.45'te çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise'nin karşı karşıya geleceği dev mücadele, İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.


