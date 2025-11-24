Galatasaray Union SG muhtemel 11'ler açıklandı mı? Osimhen, Icardi, Lemina, Singo, Uğurcan oynayacak mı?

Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin kritik 5. maçında yarın Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise hem maçın tahmini kadrolarını hem de Osimhen, Icardi, Lemina ve Singo'nun oynayıp oynamayacağını merak ediyor.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, futbolseverlere TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Maç, şifresiz yayın sayesinde herkes tarafından takip edilebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1'i izlemek isteyenler için platform bilgileri şöyle:

Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebiliyor.

MAÇIN OYNANACAĞI TARİH

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki kritik mücadele 25 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

KARŞILAŞMANIN BAŞLAMA SAATİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli karşılaşmanın başlama düdüğü 20.45'te çalacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT

Galatasaray – St. Gilloise maçı, İstanbul'un önemli futbol mabedi Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray, Union SG maçı öncesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun kadroda yer alması beklenmiyor.

Gençlerbirliği mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan alınan Mario Lemina'nın durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netleşecek.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, hak mahrumiyeti cezalarının devam etmesi nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde olmadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

Galatasaray Union SG muhtemel 11'ler:

Galatasaray : Uğurcan; Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Icardi

Union SG : Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Van de Perre, Schoofs, Zorgane, Niang, Khalaili; El Hadj, Rodriguez

JAKOBS'UN KART DURUMU

Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Ismail Jakobs, karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, Union SG maçında kart görmesi hâlinde Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında oynanacak mücadelede yer alamayacak.

İÇ SAHADA 33 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son iç saha yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 24 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak 24 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARMA ARAYIŞINDA

Galatasaray, Union SG karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez dört maç üst üste galip gelmeyi hedefliyor.

Son üç maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 13 yıl sonra Devler Ligi grup/lig aşamasında üç maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Union SG karşısında alınacak bir galibiyet, bu alanda kulüp tarihine geçecek.

UNION SG İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Belçika temsilcisi Union SG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele ediyor.

Geçmişte yalnızca eleme turlarında boy gösteren ekip, geçen sezon 90 yıl sonra elde ettiği lig şampiyonluğuyla Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

BELÇİKA TEMSİLCİSİNİN AVRUPA PERFORMANSI

Union SG, Avrupa kupalarında çıktığı son 7 karşılaşmanın 5'ini kaybetti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Ajax ile oynanan play-off turunda evinde 2-0 yenilen Belçika ekibi, deplasmandaki 2-1'lik galibiyetle teselli bulmuştu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 mağlup eden Union SG; daha sonra Newcastle ve Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e ise 3-1 yenildi.

Aldığı iki galibiyetin de deplasman maçlarında gelmesi dikkat çekiyor.