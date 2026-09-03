Galatasaray UEFA kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi listesinde kimler var 2026?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu ve UEFA'ya bildirilen oyuncu listesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Devler Ligi'nde 8 farklı rakiple karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda hangi futbolcuların Avrupa kadrosunda yer aldığı ve yeni transferlerden kimlerin listeye dahil edildiği merak konusu oldu.

GALATASARAY UEFA KADROSU TAM LİSTE

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi futbolcuların yer alacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa kadrosuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, UEFA'ya sunulması beklenen kadroda yer alacak isimler gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın UEFA kadrosunda bulunması beklenen futbolcular ve mevkileri...

Galatasaray UEFA kadrosu tam listesi için gözler kulüpten ve UEFA'dan gelecek resmî açıklamaya çevrildi. Şu an için sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi kadrosuna ilişkin kesinleşmiş bir liste açıklanmış değil. Bu nedenle aşağıda yer alan isimlerin beklenen kadro olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Kadroda transfer döneminin dikkat çeken isimlerinin yanı sıra genç futbolcuların da yer alması bekleniyor. Resmî listenin açıklanmasının ardından kadroda değişiklik olup olmadığı netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSUNDA BEKLENEN KALECİLER

Galatasaray'ın UEFA'ya sunması beklenen listede kaleci pozisyonunda Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Arda Yılmaz ve Enes Emre Büyük'ün bulunması bekleniyor.

Kaleci :

• Uğurcan Çakır

• Günay Güvenç

• Arda Yılmaz

• Enes Emre Büyük

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ DEFANS KADROSU

Sarı-kırmızılıların Avrupa kadrosunda savunma bölgesinde geniş bir oyuncu grubunun yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç isimlerin de UEFA listesine dahil edilmesi gündemde.

Defans :

• El Chadaille Bitshiabu

• Davinson Sánchez

• Abdülkerim Bardakcı

• Kaan Ayhan

• Arda Ünyay

• Ismail Jakobs

• Eren Elmalı

• Kazımcan Karataş

• Wilfried Singo

• Roland Sallai

GALATASARAY UEFA ORTA SAHA KADROSU

Galatasaray'ın UEFA'ya göndermesi beklenen kadroda orta saha bölgesinde de dikkat çeken isimler bulunuyor. Lucas Torreira ve Mario Lemina gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın da listede olması bekleniyor.

Orta Saha:

• Lesley Ugochukwu

• Lucas Torreira

• Mario Lemina

• Gabriel Sara

• Renato Nhaga

• İlkay Gündoğan

• Aleksey Batrakov

• Siraçhan Nas

GALATASARAY'IN UEFA KADROSUNDA BEKLENEN FORVET VE KANATLAR

Sarı-kırmızılı takımın hücum hattında ise yıldız isimler öne çıkıyor. Rafael Leão, Leroy Sané ve Victor Osimhen'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün de UEFA kadrosunda yer alması bekleniyor.

Forvet ve Kanat:

• Rafael Leão

• Barış Alper Yılmaz

• Berat Luş

• Leroy Sané

• Yunus Akgün

• Victor Osimhen

• Deniz Gül

GALATASARAY UEFA KADROSU BEKLENEN TAM LİSTE

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi için bildirmesi beklenen kadroda toplam 29 futbolcunun bulunması öngörülüyor. Ancak bu listenin henüz kulüp veya UEFA tarafından resmen doğrulanmadığının altını çizmek gerekiyor.

Beklenen kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Arda Yılmaz, Enes Emre Büyük

Defans: El Chadaille Bitshiabu, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Roland Sallai

Orta Saha: Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Aleksey Batrakov, Siraçhan Nas

Forvet ve Kanat: Rafael Leão, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Leroy Sané, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Deniz Gül

RESMÎ UEFA KADROSU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna ilişkin kesin bilgi, kulüp veya UEFA tarafından yapılacak resmî bildirimle ortaya çıkacak. Bu nedenle mevcut listede bulunan futbolcuların tamamının kesin olarak UEFA kadrosunda yer alacağı şeklinde bir değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır.

Resmî kadro açıklandığında oyuncuların listeye dahil edilip edilmediği, olası değişiklikler ve UEFA'ya bildirilen nihai kadro netleşmiş olacak.

Galatasaray güncel UEFA kadro sayfası: