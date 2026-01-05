Galatasaray Trabzonspor ne maçı, Ziraat Türkiye Kupası maçı mı, Süper Kupa mı?

Sarı-kırmızılı ekip ile bordo-mavililer, TFF Süper Kupa'da finale yükselmek için yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgisi, başlama saati ve karşılaşmanın açık kanalda olup olmadığına dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki bu mücadele Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması mı, yoksa Süper Kupa kapsamında mı oynanıyor?

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesi futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Büyük heyecana sahne olacak kritik karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

ATV yayını, farklı yayın platformları üzerinden ücretsiz şekilde takip edilebiliyor. Kanal; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV kullanıcıları tarafından platformlara ait kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve ATV'nin internet yayını sayesinde karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması, 5 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadelede ilk düdük, 20.30'da çalacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa Yarı Finali kapsamında oynanacak Galatasaray – Trabzonspor mücadelesi, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda sahnelenecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR NE MAÇI?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, TFF Süper Kupa Yarı Final maçı olarak oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede rövanş karşılaşması bulunmuyor. Maçı kazanan ekip finale yükselirken, mağlup olan takım Süper Kupa'ya veda edecek.