Galatasaray Trabzonspor maçı ertelenecek mi?

Gaziantep'te oynanması planlanan Süper Kupa yarı finali öncesinde olumsuz hava koşulları tartışmaların odağına yerleşti. TFF'nin erteleme isteğini geri çevirmesine rağmen, maç günü sabah saatlerinde kentin yoğun kar yağışı altındaki görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karla kaplanan şehir manzarası, iki kulübün taraftarları arasında büyük tepkiye neden olurken, "Galatasaray– Trabzonspor maçı ertelenmeli mi?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

GAZİANTEP BEYAZA BÜRÜNDÜ, MAÇ ÖNCESİ TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmediği Süper Kupa yarı finali öncesinde Gaziantep'ten gelen görüntüler gündeme damga vurdu. Kar yağışının etkisini artırdığı şehirde kış şartları, karşılaşma öncesinde futbol kamuoyunda yeniden soru işaretlerine neden oldu. Zorlu hava koşulları, maçın oynanabilirliği konusundaki endişeleri artırdı

SOĞUK HAVA VE KAR TARAFTARI AYAĞA KALDIRDI

Karşılaşmanın oynanacağı gün ortaya çıkan hava durumu, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının tepkisini beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi ve Gaziantep'in büyük bölümünün karla kaplanması, sosyal medyada yoğun eleştirilerin paylaşılmasına yol açtı. İki kulübün daha önce yaptığı erteleme başvurusu yeniden gündeme gelirken, taraftarların eleştirilerinin odağında Türkiye Futbol Federasyonu yer aldı.

İşte sahanın anlık durumu: