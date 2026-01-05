Haberler

Galatasaray Trabzonspor maçı ertelenecek mi?

Galatasaray Trabzonspor maçı ertelenecek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı final mücadelesinin ileri bir tarihe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuştu. Ancak federasyonun bu talebi kabul etmediği ve karşılaşmanın daha önce belirlenen takvim doğrultusunda oynanacağı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı.

Gaziantep'te oynanması planlanan Süper Kupa yarı finali öncesinde olumsuz hava koşulları tartışmaların odağına yerleşti. TFF'nin erteleme isteğini geri çevirmesine rağmen, maç günü sabah saatlerinde kentin yoğun kar yağışı altındaki görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karla kaplanan şehir manzarası, iki kulübün taraftarları arasında büyük tepkiye neden olurken, "Galatasaray– Trabzonspor maçı ertelenmeli mi?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

GAZİANTEP BEYAZA BÜRÜNDÜ, MAÇ ÖNCESİ TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmediği Süper Kupa yarı finali öncesinde Gaziantep'ten gelen görüntüler gündeme damga vurdu. Kar yağışının etkisini artırdığı şehirde kış şartları, karşılaşma öncesinde futbol kamuoyunda yeniden soru işaretlerine neden oldu. Zorlu hava koşulları, maçın oynanabilirliği konusundaki endişeleri artırdı

Galatasaray Trabzonspor maçı ertelenecek mi?

SOĞUK HAVA VE KAR TARAFTARI AYAĞA KALDIRDI

Karşılaşmanın oynanacağı gün ortaya çıkan hava durumu, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının tepkisini beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi ve Gaziantep'in büyük bölümünün karla kaplanması, sosyal medyada yoğun eleştirilerin paylaşılmasına yol açtı. İki kulübün daha önce yaptığı erteleme başvurusu yeniden gündeme gelirken, taraftarların eleştirilerinin odağında Türkiye Futbol Federasyonu yer aldı.

İşte sahanın anlık durumu:

Galatasaray Trabzonspor maçı ertelenecek mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu