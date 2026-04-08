Galatasaray Tenerife hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Iberostar Tenerife nereden CANLI izlenir?

Galatasaray MCT Technic ile Iberostar Tenerife arasındaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Parkedeki bu büyük rekabeti kaçırmak istemeyen sporseverler, dijital platformlar üzerinden "Galatasaray Iberostar nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın bilgileri neler?" sorularına yanıt arıyor. Her iki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu önemli maçın canlı yayın linkleri, frekans bilgileri ve ilk beşlerine dair son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız.

GALATASARAY MCT TECHNIC - IBEROSTAR TENERIFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol sahalarında Avrupa mesaisi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Galatasaray MCT Technic, çeyrek final turunun en kritik mücadelesinde İspanyol devi Iberostar Tenerife’yi konuk ediyor. Yarı final yolunda dev bir adım atmak isteyen sarı-kırmızılı temsilcimizin bu zorlu sınavı, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Galatasaray - Iberostar Tenerife maçının saatine ve yayın bilgilerine dair tüm detaylar:

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanındaki bu dev randevu, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İstanbul’daki basketbol şöleninde hava atışı saat 20:00 itibarıyla gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Galatasaray, ev sahibi avantajını kullanarak İspanyol ekibi karşısında galibiyet arayacak.

GALATASARAY - TENERIFE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği yayın kanalı belli oldu. Galatasaray MCT Technic - Iberostar Tenerife mücadelesi, tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, dijital platformlar ve uydu üzerinden maçı anlık olarak izleyebilecekler.

TABİİ SPOR 7 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar için platform bilgileri şu şekildedir:

Turkcell TV+: 75. Kanal

Dijital Platform: tabii uygulaması ve web sitesi üzerinden şifreli/üyelik dahilinde izlenebilir.

Uydu: Türksat uydusu üzerinden platforma özel frekanslar ile erişim sağlanabilmektedir.

ÇEYREK FİNAL HEYECANI BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ’NDE

Bu tarihi eşleşme, İstanbul'un yeni spor üslerinden biri olan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle bilinen Galatasaray MCT Technic, ateşli taraftar desteğini arkasına alarak Iberostar Tenerife karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanyol ekibi ile yapılacak bu kapışma, aynı zamanda taktiksel bir savaşa sahne olacak.