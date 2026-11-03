Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray-Stuttgart maçının yayın saati ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar...

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edebilecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den de canlı

GALATASARAY STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Stuttgart maçı TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edemeyen futbolseverler, tabii platformu üzerinden de canlı yayına ulaşabilecek.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 3 puan topladı. İlk iki maçında Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını kazandı.

Stuttgart ise ilk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puana ulaştı. Galatasaray, sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet alarak puanını yükseltmeyi hedefliyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.