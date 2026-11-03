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İşte bu yüzden Galatasaray Stuttgart MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir sorusu futbolseverlerin sıkça aradığı konular arasında. Hem maçı kaçıranlar hem de heyecanı bir kez daha yaşamak isteyenler için özet görüntülerine ulaşmanın yollarını, maçın yayın bilgilerini ve karşılaşmanın öne çıkan başlıklarını haberimizin devamında bir araya getirdik.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 03 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlemek mümkün.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Maç özeti ve goller, karşılaşma bittikten sonra TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek. TRT’nin resmi dijital kanallarında ve UEFA’nın resmi yayın kanallarında da genellikle gol görüntüleri paylaşılıyor. Özet yayınlandığında bu bölüm güncellenecek.

MAÇI KAÇIRANLAR NE YAPABİLİR?

Canlı yayını takip edemeyenler tabii’de yayını geriye sararak maçı sonradan izleyebilir. tabii’de TRT kanallarının canlı yayınları ücretsiz üyelikle, reklamlı olarak izlenebiliyor. Bu nedenle Galatasaray - Stuttgart karşılaşması için ücretli abonelik gerekmiyor.

MAÇTA GÖZLER NEREDE?

Galatasaray, Alman takımlarına karşı iç sahada 1992’den bu yana süren galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Gol yollarında en çok konuşulan isim ise Victor Osimhen. Nijeryalı golcü, son 10 resmi maçta 10 gol attı.