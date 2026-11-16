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Galatasaray Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? GS Samsun maçı neden farklı statta oynanacak?

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Galatasaray Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? GS Samsun maçı neden farklı statta oynanacak?
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Galatasaray-Samsunspor maçının oynanacağı stat değişti. 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yapılacak karşılaşmanın RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağının açıklanmasının ardından, stat değişikliğinin nedeni ve maçın yeni adresi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? GS Samsun maçı neden farklı statta oynanacak? Detaylar haberimizde.

Galatasaray Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? GS Samsun maçı neden farklı statta oynanacak? Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının stadyumu değişti. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelenin RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacağını duyurdu. 

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında yapılacak mücadele, daha önce Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta planlanmıştı.

Galatasaray Kulübünün 16 Kasım'da yaptığı resmi açıklamayla karşılaşmanın yeni adresi duyuruldu. Böylece sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'u bu kez Başakşehir'de konuk edecek.

GS-SAMSUN MAÇI NEDEN FARKLI STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Samsunspor maçının farklı bir stada alınmasının nedeni, RAMS Park'ın zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları olarak açıklandı. Kulüp, saha zeminindeki çalışmaların tamamlanabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek müsabakanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını bildirdi.

Galatasaray'ın resmi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve İyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.

Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederiz."

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇININ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Stat değişikliğiyle birlikte karşılaşmanın tarihi konusunda herhangi bir değişiklik duyurulmadı. Galatasaray'ın açıklamasına göre Samsunspor mücadelesi, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Değişiklik yalnızca karşılaşmanın yapılacağı stadyumla ilgili oldu.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşmanın yeni adresi olan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunuyor. Galatasaray, RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmalarına zaman tanımak amacıyla Samsunspor karşılaşmasını bu stadyumda oynayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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