Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray Samsunspor maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak; maçı Digiturk 77. kanal ve internet üzerinden TOD platformu aracılığıyla izlemek mümkün olacak. Galatasaray Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi, maç neden RAMS Park'ta oynanmıyor ve Galatasaray Samsunspor muhtemel 11'leri belli oldu mu soruları haftanın açılış gününde en çok aranan başlıklar arasında. Galatasaray Samsunspor maçına dair yayın bilgileri, stat değişikliğinin nedeni ve muhtemel 11'ler haberimizde.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Samsunspor maçı yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig 12. haftanın cumartesi programında yer alıyor ve milli aranın ardından Galatasaray'ın ligdeki ilk sınavı olacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılılar ile Karadeniz ekibi arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Cumartesi gününün ilk maçlarından biri olan karşılaşma, öğleden sonra futbolseverlerin ekran başına geçmesini sağlayacak.

Yayın akışında ya da başlama saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde güncel duyuruların takip edilmesi faydalı olacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçının yayıncısı beIN SPORTS 1. Karşılaşma, Digiturk'te 77. kanaldan canlı olarak ekrana gelecek. Televizyon başında olamayacak futbolseverler ise mücadeleyi beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden cep telefonu, tablet ya da bilgisayardan izleyebilecek.

Kanal numaraları platformlara göre zaman zaman değişebildiği için maç saatinden önce güncel kanal listesine göz atılması öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Samsunspor maçı şifresiz kanalda yayınlanmayacak. Süper Lig'in yayın hakları beIN SPORTS'ta bulunduğu için mücadeleyi izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliği bulunması gerekiyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın adresi İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. Galatasaray, iç saha maçı olmasına rağmen Samsunspor karşısına bu kez kendi stadı RAMS Park yerine Başakşehir'de çıkacak.

GALATASARAY MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR STADINDA OYNANIYOR?

Stat değişikliğinin nedeni RAMS Park'ta yürütülen zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları. Galatasaray, yaptığı resmi açıklamada çim yenileme çalışmalarının sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Samsunspor maçının muhtemel 11'leri, teknik heyetlerin son antrenmanlarının ardından netlik kazanıyor. Milli takımlardan dönen oyuncuların durumu, iki takımın da kadro tercihlerinde belirleyici olacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan

Deniz Gül

Barış Alper Yılmaz

Batrakov

Leroy Sané

Gabriel Sara

Lucas Torreira

Ismail Jakobs

Abdülkerim Bardakcı

Davinson Sánchez

Singo

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, alışık olmadığı bir zeminde de taraftarının desteğini arkasına alarak üç puanı hanesine yazdırmayı ve ligdeki temposunu korumayı hedefliyor. Samsunspor ise İstanbul'dan eli boş dönmemek için mücadele edecek; Karadeniz temsilcisi, deplasmanda alacağı olası bir puanla ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Stat değişikliği nedeniyle farklı bir atmosferde oynanacak karşılaşma, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.