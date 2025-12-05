Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu! Osimhen, Singo, Jakobs oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ayrıntılar...

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Samsunspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.