Galatasaray şampiyonluk kutlamaları drone resimleri!
Galatasaray şampiyonluk kutlamaları bu yıl da büyük bir görsel şölene sahne oldu. “Galatasaray şampiyonluk kutlamaları drone resimleri” sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasında yer alırken, geceye damga vuran havai gösteriler ve drone çekimleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kutlamalardan ortaya çıkan etkileyici kareler kısa sürede gündem oldu.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında çekilen drone görüntüleri futbolseverlerin en çok aradığı içerikler arasında öne çıktı. Galatasaray taraftarları, görsel şölen niteliğindeki kutlamaları farklı açılardan görmek için “Galatasaray şampiyonluk kutlamaları drone resimleri” aramasını yoğun şekilde yaparken, ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI DRONE RESİMLERİ!
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları RAMS Park’ta büyük bir coşkuyla devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldururken, müzikler ve görsel şovlarla unutulmaz bir gece yaşandı. Kutlamalar kapsamında sahnenin kurulduğu alanda binlerce taraftar takımın şampiyonluğunu hep birlikte kutladı.
DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİM SAHNEYE ÇIKTI
Kupa seremonisi öncesinde Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri sahneye çıktı. Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde sahnede yer alan yönetim, şampiyonluk atmosferine ortak oldu. RAMS Park’taki kutlamalarda tribünlerden yükselen destek gece boyunca devam etti.
DJ PERFORMANSI VE ORKESTRA GECEYE DAMGA VURDU
Şampiyonluk kutlamalarında DJ performansı ve canlı orkestra gösterileri büyük ilgi gördü. Taraftarlar çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde uzun süre tezahürat yaparken, stadyum adeta festival alanına dönüştü. Galatasaraylı futbolseverler gece boyunca eğlenceye ara vermedi.
DRONE ŞOV BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
RAMS Park’ta gerçekleştirilen kutlamalarda düzenlenen drone şov geceye damga vuran anlardan biri oldu. Sahanın ortasına kurulan özel platformun çevresinde yapılan gösteride futbolcuların görüntüleri gökyüzüne yansıtıldı. Taraftarlar, ışık ve görsel efektlerle hazırlanan drone gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı.
Drone gösterisi: