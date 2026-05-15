Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında çekilen drone görüntüleri futbolseverlerin en çok aradığı içerikler arasında öne çıktı. Galatasaray taraftarları, görsel şölen niteliğindeki kutlamaları farklı açılardan görmek için “Galatasaray şampiyonluk kutlamaları drone resimleri” aramasını yoğun şekilde yaparken, ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları RAMS Park’ta büyük bir coşkuyla devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldururken, müzikler ve görsel şovlarla unutulmaz bir gece yaşandı. Kutlamalar kapsamında sahnenin kurulduğu alanda binlerce taraftar takımın şampiyonluğunu hep birlikte kutladı.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİM SAHNEYE ÇIKTI

Kupa seremonisi öncesinde Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri sahneye çıktı. Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde sahnede yer alan yönetim, şampiyonluk atmosferine ortak oldu. RAMS Park’taki kutlamalarda tribünlerden yükselen destek gece boyunca devam etti.

DJ PERFORMANSI VE ORKESTRA GECEYE DAMGA VURDU

Şampiyonluk kutlamalarında DJ performansı ve canlı orkestra gösterileri büyük ilgi gördü. Taraftarlar çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde uzun süre tezahürat yaparken, stadyum adeta festival alanına dönüştü. Galatasaraylı futbolseverler gece boyunca eğlenceye ara vermedi.

DRONE ŞOV BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

RAMS Park’ta gerçekleştirilen kutlamalarda düzenlenen drone şov geceye damga vuran anlardan biri oldu. Sahanın ortasına kurulan özel platformun çevresinde yapılan gösteride futbolcuların görüntüleri gökyüzüne yansıtıldı. Taraftarlar, ışık ve görsel efektlerle hazırlanan drone gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı.

Drone gösterisi: