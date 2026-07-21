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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katıldı mı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kesin katıldı mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katıldı mı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kesin katıldı mı?
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"Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katıldı mı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kesin katıldı mı?" sorusu, yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Süper Lig'deki başarısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan Galatasaray'ın organizasyona doğrudan mı katılacağı, eleme oynayıp oynamayacağı ve lig aşamasındaki durumu merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son durumu.

Yeni sezon öncesinde Avrupa heyecanı sürerken, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katıldı mı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kesin katıldı mı?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edip etmediği, organizasyonda hangi aşamadan mücadele edeceği ve Avrupa'daki yol haritası yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi katılımına ilişkin merak edilenler.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI MI?  

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonuna doğrudan katılıp katılmadığı sıkça araştırılırken, Galatasaray yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele etmeyi garantiledi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI MI?

Evet. Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kesin olarak garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği başarı sayesinde eleme oynamadan organizasyonda yer alma hakkı kazandı.

GALATASARAY LİG AŞAMASINDA MÜCADELE EDECEK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında doğrudan lig aşamasında mücadele edecek. Böylece sarı-kırmızılılar herhangi bir ön eleme turu oynamadan Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda yer alacak.

ELEME OYNAMADAN DEVLER LİGİ'NDE

UEFA'nın uyguladığı yeni format kapsamında lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray, sezon öncesinde eleme maçlarına çıkmayacak. Sarı-kırmızılı ekip, kura çekiminin ardından lig aşamasındaki rakiplerini öğrenerek Avrupa serüvenine başlayacak.

HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans ortaya koymayı hedefleyen Galatasaray, güçlü kadrosuyla Avrupa'da başarılı sonuçlar almayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında toplayacağı puanlarla üst turlara yükselerek yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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