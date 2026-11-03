Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı, ilk 24'e girdi mi, ilk 8'e girebilir mi?

İlk 8'e girmek ise zorlu bir hedef olarak görünüyor. Galatasaray'ın bu akşam Stuttgart karşısında alacağı sonuç, hem play-off hattındaki yerini hem de üst sıra ihtimallerini belirleyecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI?

Galatasaray, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı. 6 gol atıp 9 gol yiyen takımın averajı -3. Lille galibiyetinin ardından 24. sıradan 23. sıraya yükseldi.

GALATASARAY İLK 24'E GİRDİ Mİ?

Şu anki tabloda Galatasaray ilk 24'te yer alıyor. Ancak 3 puanlı birçok takım bulunduğu için aradaki fark çok küçük ve sıralama her hafta değişebiliyor. Bu nedenle ilk 24 garantisi bulunmuyor.

LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

36 takımlı lig aşamasında ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16'ya kalıyor. 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler play-off oynuyor. 25. sıra ve sonrasında kalan takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.

GALATASARAY İLK 8'E GİREBİLİR Mİ?

Matematiksel olarak ihtimal sürüyor. Galatasaray'ın kalan 5 maçı var: Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG. Önceki sezonların tecrübesine göre ilk 8 için genellikle 16 puan civarı gerektiği düşünüldüğünde, Galatasaray'ın kalan maçlarda yaklaşık 13 puan toplaması gerekiyor. Bu da dört galibiyet ve bir beraberlik demek. Bu nedenle ilk 8 ihtimali var ama oldukça zor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart (20.45)

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa (20.45)

8 Aralık: AEK - Galatasaray (23.00)

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord (20.45)

27 Ocak: PSG - Galatasaray (23.00)