2025-2026 sezonu planlamasına göre Süper Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak olan 34. hafta müsabakaları ile sona erecek. Mevcut puan tablosunda Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Peki, Galatasaray Şampiyon oldu mu, lig bitti mi?

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Türk futbolunun kalbi Rams Park’ta attı. Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Fenerbahçe’yi muhteşem bir atmosferde konuk etti. Haftalardır merakla beklenen dev randevuda gülen taraf, sergilediği baskın oyunla ev sahibi ekip oldu. Sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasının bir kulpunu tutmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM: PUAN FARKI AÇILIYOR

Bu kritik galibiyetle birlikte Galatasaray, puan tablosunda Fenerbahçe ile arasındaki farkı açarak bitime üç hafta kala çok büyük bir avantaj elde etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Cimbom, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutarak rakibine geçit vermedi. Alınan bu 3 puan, sadece bir derbi zaferi değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda moral ve motivasyonun zirveye çıkması anlamına geliyor.

LİG YARIŞI HENÜZ BİTMEDİ: MATEMATİKSEL HEYECAN SÜRÜYOR

Galatasaray derbiyi kazanarak şampiyonluk kapısını ardına kadar aralasa da Süper Lig’de yarış henüz resmen noktalanmış değil. Matematiksel olarak rakiplerinin takibi devam ederken, sarı-kırmızılıların şampiyonluk şarkılarını resmen söyleyebilmesi için önümüzdeki haftalarda da hata yapmaması gerekiyor. Ligin bitimine kalan sınırlı sürede her puanın altın değerinde olduğu bu maratonda, heyecan son ana kadar devam edecek.

DERBİ SONRASI PUAN DURUMU VE KRİTİK HAFTALAR

Derbi sonucunun ardından gözler ligin geri kalan fikstürüne çevrildi. Galatasaray, önümüzdeki hafta oynayacağı Samsunspor deplasmanına büyük bir özgüvenle çıkacak. Fenerbahçe cephesinde ise alınan bu mağlubiyetin ardından ikincilik koltuğunu koruma ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleme süreci başladı. Şampiyonluk düğümünün hangi hafta kopacağı, önümüzdeki hafta oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.